泰版忠犬八公｜長伴街友多年 狗狗不知主人病逝便利店門苦候數月
撰文：TVBS新聞網
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泰國呵叻府（Korat）近期出現1隻宛若「忠犬八公」的狗狗。
據稱過去4年牠都與1名街友相依為命，然而主人離世後狗狗毫不知情，過去幾個月的時間裏牠每天都痴痴地在便利店店門口守候、不願離開，讓周遭的民眾心痛不已。
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《太陽報》報道，這隻名叫Moo Dang的狗狗每天都坐在呵叻府亞摩市場（Yamo Market）的1間便利店門口，只見身穿紅色衣服的牠有時跟路過民眾互動、有時趴在地上休息，但始終不會遠離自己的位置、頂多只在附近徘徊，沒想到背後原因令人鼻酸。
據悉，Moo Dang平常由1名男街友照顧、1人1狗的感情十分融洽，前述便利店正是他們過去經常擺攤、休息的地點。
不過這名街友去年11月因病去世，對此毫不知情的Moo Dang每天都還是來到這間便利店店門口，痴痴地等着不會再出現的主人。
附近的小吃攤販表示：
4年來，我總是看到Moo Dang和那位街友待在一起，直到去年年底（街友）去世，但Moo Dang不肯離開、一直睡在便利店門口，彷彿在等待主人一樣。
據悉，這間便利店周圍的攤販、民眾都很喜歡Moo Dang，並表示牠溫順又友善，總是會有人拿零食和水給牠，另外便利店的老闆和員工也非常照顧Moo Dang、甚至會帶牠去看獸醫。
Moo Dang的故事曝光後讓他被稱作「呵叻府的忠犬八公」，也有不少人出面表示要幫牠找到好歸宿。
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