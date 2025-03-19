金秀賢摸金賽綸影片曝光　邊摸邊問「會否太強烈」她回應：有點猛

韓星金秀賢一天一被爆，昨（18）日「橫豎研究所」爆出的是影片，內容是疑似金秀賢和金賽綸在女方家中，他伸手撫摸她的背，雖然沒有拍到金秀賢，但聲音極像他，且角度應是金秀賢掌鏡。



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影片中金賽綸看起來不斷打嗝，金秀賢輕拍著她的背部幫忙緩解，手觸及的地方大約在金賽綸的腰部，但其實不是打嗝，金賽綸應是正在使用某種電療貼片，金秀賢的手沒有拍打的樣子，而是撫觸她的背部，似乎在感受電流會不會太強烈。

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「橫豎研究所」的主持人也解釋這影片內容：

「就像現在許多觀眾朋友們所說的一樣，一開始我們也以為是金賽綸打嗝，所以金秀賢才會幫她拍背。很多觀眾朋友，包括家屬們，也都這麼認為。但看起來，觀眾朋友們說得沒錯。應該是那種低頻治療器，你知道的，就是貼在身上的那種。可能是叫「쿨럭」的電療貼片 ，看來他應該是把那個貼在背上了。」



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所以金秀賢邊摸邊問：「這會不會太強烈了？」金賽綸抖了一下說：「這有點猛耶！」金賽綸問他有沒有嘗試過這個機器，「如果貼在肚子上，感覺真的會要命」。此影片一出，不少網友希望金秀賢趕快說出實話，以免還會再被爆更多私密影像。

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