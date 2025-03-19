金賽綸遺屬對金秀賢12頁聲明感失望！將對二人合照進行數位鑑定

已故女星金賽綸遺屬對於金秀賢經紀公司 Gold Medalist 昨（18）日官方聲明表示「讓人失望」。據韓媒《Hankyung》報導，金賽綸遺屬回應，「我們只是希望能得到一句道歉，但結果讓人失望」。報導還指出，金賽綸遺屬決定對過往和金秀賢的合照進行數位鑑定，以證明2人在金賽綸尚未成年時期就開始交往。



金賽綸遺屬決定對過往和金秀賢的合照進行數位鑑定，以證明2人在金賽綸尚未成年時期就開始交往。（YouTube截圖）

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而金秀賢經紀公司聲明中金賽綸葬禮上有送弔唁花圈表達遺憾，並未對金賽綸後事漠不關心。遺屬指出，「經紀公司公開了弔唁花籃的照片，稱有派人前往靈堂，但來的只是公司職員，而非金秀賢本人。」遺屬認為2人是交往多年的戀人，金秀賢理應親自到場致哀。

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經紀公司 Gold Medalist 昨日發聲明，回到強硬態度，強調沒有強迫金賽綸賠償，並否認有禁止金賽綸聯絡公司旗下藝人等事，針對發出第二次存證信函，也解釋：「我們從未向金賽綸提出損害賠償訴訟。第二封存證信函只是單純的法律程序說明，旨在與對方協商償還方式與期限。」並呼籲外界勿再造謠傷害金秀賢形象。

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