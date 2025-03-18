金秀賢12頁聲明否認指控｜強調從未迫金賽綸還錢　亦無抹黑徐睿知

金秀賢和經紀公司Gold Medalist連日遭輿論撻伐，被「橫豎研究所」的爆料影射成殺人兇手、惡魔和垃圾。Gold Medalist一度想直接跟金賽綸家人對話，但不得其門而入，今天重新硬起來，一口氣發表長達12頁的官方聲明，否認種種指控。



金秀賢和經紀公司Gold Medalist連日遭輿論撻伐，被「橫豎研究所」的爆料影射成殺人兇手、惡魔和垃圾。（YouTube截圖）

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Gold Medalist表示，對於外界謠傳公司讓金賽綸賠償損失，還有限期內還錢、禁止聯絡公司旗下藝人等事情，全都不是事實，更沒有要金賽綸賠償上傳照片對《淚之女王》造成的損失。

此外，公司從未強迫金賽綸償還債務。「本公司認為金賽綸無力償還債務，於2023年12月進行了呆帳（bad debts，又稱壞帳）處理。兩封律師信的內容只是簡單的法律程序指引，傳達了協商抵償方法及時間表的意向」。當中提及要她有債務問題「請找負責的律師溝通」，不要跟沒有法律權限的人討論，沒有限制她不能跟旗下藝人聯絡。

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公司沒有陷害徐睿知，並沒有放假消息給媒體，也沒有花錢造謠。當時負責徐睿知的經紀人雖然已經離職，但看到謠言後也因為太過荒唐而跟公司聯繫，請匿名爆料者停止散布虛假信息的行為。

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Gold Medalist強調，公司跟YouTuber李鎮浩毫無關係，金賽綸的遺屬及「橫竪研究所」通過記者會發表的內容與事實不符，像是有粉絲拍到金秀賢進出金賽綸家中，照片中男子根本不是金秀賢。公司也沒有對金賽綸後事毫不關心，送上了弔唁花圈表達遺憾。

Gold Medalist呼籲外界不要再造謠，停止以莫須有的照片和網路文章繼續傷害金秀賢的名聲。

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