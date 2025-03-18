金秀賢曾要求金賽綸透過Telegram聊天！原因惹網民揣測重提N號房

已故韓國女星金賽綸的家屬17日開記者會，並委託律師、防止韓國藝人自殺協會的會長權英燦及YouTube頻道 《橫豎研究所》的主持人金世義出面揭露更多內幕，其中律師提到，金秀賢曾要求金賽綸使用加密通訊軟體Telegram聊天，消息引發網友熱議。



網路流傳金賽綸與一名男子在家門口準備入屋的照片，該男子被指是金秀賢。（微博）

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金賽綸的家屬在記者會上，透過《橫豎研究所》主持人金世義發聲，提到金秀賢經紀公司Gold Medalist兩名經紀人，與曾多次報導金賽綸負面新聞的娛樂記者、YTR李鎮浩有密切關係。尤其在金賽綸酒駕出事後，從未說過自己在哪裡打工，但李鎮浩卻一直跟蹤金賽綸，家屬認為，若李鎮浩沒有取得內部消息，是不可能知道金賽綸的蹤跡，因此推測金秀賢和李鎮浩關係非常密切。

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此外，金賽綸遺屬代理律師也說，金秀賢曾要求金賽綸在具有加密聊天軟體Telegram上談話，還爆料金賽綸上傳完第一張親密照後，就立刻接到經紀公司的電話，要求她刪除，之後經紀公司寄出第一封掛號信，隨後李鎮浩的頻道就出現許多爆料影片，讓家屬質疑李鎮浩是受到金秀賢指使抹黑金賽綸。

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消息立即引發網友熱議：

「這是正常人想出來的和女友的聊天方式？細心縝密的男人時時刻刻想著要為自己留路，但是把女方的路走向懸崖」

「N號房就是這個軟體」

「誰家好人和女朋友聊天用加密通訊軟體啊」

「正常戀愛會有這種要求嗎？可憐自己也知道見不得光」



不過也有人認為：

「金秀賢如果這麼小心謹慎，怎麼可能留下這麼多親密照和明信片，別前後矛盾嘛。」



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