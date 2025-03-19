30天停火倡議縮水　問題的關鍵是特朗普搞不定普京

美國總統特朗普（Donald Trump）和俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）3月18日通電話。克里姆林宮說，普京在與特朗普通話後，下令暫停打擊烏克蘭能源設施30天，但拒絕美方早前提出的30天全面停火方案。克宮表明，要想達成內容廣泛的停火協議，就不能允許烏克蘭重新武裝。

白宮聲明也提到兩位領導人均認為，實現和平將從能源和基礎設施停火開始，以及就實施黑海海上停火、全面停火和永久和平進行技術談判。

此前美國提出的30天臨時停火倡議縮水為了30天互不攻擊能源設施，未來可能會談到黑海停火，隨後可能會有全面停火、永久和平問題的談判，但何時提上日程未可知。

特朗普以和普京這樣的政治強人關係好為榮。圖為2019年6月28日，日本大阪，時任美國總統特朗普出席G20領導人峰會時，與俄羅斯總統普京舉行會晤並嘗試與對方握手。（Reuters）

儘管美俄關係在進一步改善，但是美俄就烏克蘭問題達成共識的進度遠沒想象中快。

特朗普曾在大選期間提出要24小時結束俄烏衝突。美俄高官2月在沙特舉行會晤之後，原本以為美俄烏會快速停火簽署並結束衝突。但事實是連基本的全面停火都難以很快做到。

特朗普和普京2月12日第一次通話，美俄2月18日在沙特舉行第一次會晤之後，烏克蘭總統澤連斯基和特朗普在白宮發生爭吵，馬克龍施紀賢等歐洲領導人在歐洲會晤澤連斯基並舉行歐洲峰會，美國先是暫停對烏克蘭軍援然後恢復對烏克蘭軍援，一系列的操作，本質上是特朗普上台後在烏克蘭問題上整合烏克蘭和歐洲立場、整頓盟友隊伍的過程。如今澤連斯基和歐洲各國都對特朗普言聽計從，特朗普的第一步已經取得勝利。

然而特朗普在說服普京上卻進展非常緩慢。

在和談的關鍵時刻，普京俄烏衝突以來少有的以戎裝現身。圖為2025年3月12日，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）訪問庫爾斯克地區，曾視察俄軍控制中心，並與總參謀長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）會面。（Kremlin.ru/Handout via REUTER）

3月11日，美烏高層在沙特重啟談判，烏克蘭表示願意接受美國提出的立即實施為期30天的臨時停火建議。美國旋即恢復與烏克蘭的情報共享，並恢復對烏克蘭的安全援助；雙方還同意儘快就烏克蘭關鍵礦產資源開發達成全面協議。歐洲多位領導人對會談結果表示歡迎。然而特朗普和普京通話的結果是，俄羅斯僅僅接受了30天互不攻擊能源基礎設施，對於全面臨時停火沒有接受。

當歐洲和烏克蘭默認讓特朗普代表各方同俄羅斯進行談判時，特朗普卻沒有能夠談下來什麼特別的成果。

俄羅斯近來釋放了非常多的要求條件，烏克蘭不加入北約、烏克蘭去軍事化去納粹化、承認俄佔領土等等。俄羅斯的要價非常高。

如果美國能夠同意俄羅斯的要價，特朗普給出烏克蘭不加入北約以及俄佔領土歸俄的籌碼，相當於讓俄羅斯不戰而勝。這樣容易的結果到底是真是假？特朗普憑什麼能夠說服普京相信美國突如其來的和談誠意？如果只是短暫休兵，如果只是為烏克蘭贏得戰爭動員的時間，停火和終戰有什麼意義？

2025年2月18日，俄羅斯外交部長拉夫羅夫（Sergey Lavrov，右）與總統外交政策顧問烏沙科夫（Yuri Ushakov，左）在迪裏耶宮會見美國國務卿盧比奧（Marco Rubio，不在圖中）、美國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz，不在圖中）及美國中東特使威特科夫（Steve Witkoff，不在圖中）舉行會面。（Reuters）

烏克蘭戰爭的博弈本質是膽小鬼遊戲，俄羅斯看中的是北約不會輕易捲入衝突，北約各國看中的是俄羅斯沒有辦法吃掉烏克蘭。這場局面到了第三年，拼的是耐力。誰能堅持下去就是勝利。當特朗普突然轉變拜登的政策急於結束衝突，暴露了美國的短板。美國急於結束衝突，這背後是擔心打下去失控，還是美國打不起？

俄羅斯的底牌是能夠在極限制裁、極端生存環境下繼續打下去。普京現在有資本打下去，也做好了充分的打下去的戰爭動員，相信能夠通過戰場獲得更多的籌碼。能打下去是俄羅斯最大的底氣。是否願意打下去全憑俄羅斯的喜好。特朗普有什麼把握可以說服普京不再願意打下去？特朗普做好接受俄羅斯高要價的準備了嗎？美俄連停火都難以做到全面，尚未就和平協議有共識，根本原因是吞下俄羅斯的要價讓美國太痛苦。

最重要的是特朗普無法保證普京不繼續進攻。制裁如果管用，拜登早就收割烏克蘭戰爭的成果了。協議如果管用俄羅斯和北約早就和平相處了。特朗普如果既無法說服普京相信和談誠意，也無法威懾俄羅斯不再進攻，那麼他解決烏克蘭進程的努力終將會失敗。

當一場戰爭以一方不想打了作為談判停火和談的動因，其解決就不會是正常的戰後和談。除非一方痛快割肉，或者另一方痛下殺手，否則後患無窮。在雙方激戰正酣時，特朗普突然要叫停，這種結束衝突的方式並不高明。如果特朗普只是想結束衝突，而沒有解決問題的終極方案，那麼激戰三年的普京不會買賬，也很難相信他會像以往一樣接受凍結衝突。