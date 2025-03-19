Elon Musk屢成抗議目標　溫哥華車展取消Tesla參展資格：安全原因

撰文：成依華
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美加關係愈趨緊張，特斯拉（Tesla）與創辦人馬斯克（Elon Musk）在加拿大也屢成抗議目標。溫哥華國際車展（Vancouver International Auto Show）3月18日宣布基於憂慮安全的原因，決定取消Tesla參展資格。

據溫哥華國際車展行政總裁Eric Nicholl稱，Tesla在過去一週獲得自願退展的機會，至3月18日，車展通知特斯拉，決定將其排除在車展外。

他指車展的基本憂慮是觀眾、參展商和工作人員的安全，「這項決定將確保所有參與展覽者都能專注於享受活動的正面元素」。

2025年3月11日，美國總統特朗普和Tesla老闆馬斯克站在白宮南門外，宣布為白宮員工新買的一輛紅色Tesla Model S電動車，以示對Tesla的支持。（Reuters）

他在回應加媒查詢時承認，由於可能出現針對Tesla的抗議和破壞行為，所以促使車展把Tesla排除在外。

美國總統特朗普（Donald Trump）上台後，多次指鄰國加拿大要成為「美國第51個州」，又威脅對加方產品加徵關稅等， 美加關係急速轉差，與特朗普關係密切的馬斯克也引發加拿大民眾的不滿，加拿大國會網站出數十萬人參與的聯署，要求總理撤銷馬斯克的加拿大國籍，馬斯克則反擊指「加拿大不是一個真正國家。」

Tesla在加拿大多地的經銷店也出現民眾示威，表達對馬斯克及美方的不滿。馬斯克在美國、歐洲也備受爭議，歐美近來出現Tesla遭縱火的事件。

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