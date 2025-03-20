馮德萊恩：歐盟須在五年內建立可靠威懾力量

為了加強歐洲國防工業基礎，歐盟希望成員國利用這1500億歐元（約1.27萬億港元）貸款進行更多「聯合採購，購買更多歐洲軍備」，通過此計畫購買的軍備須有65%產自歐洲。



歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）說，面對俄羅斯軍事威脅以及可能失去美國的安全保護，歐洲必須重新武裝起來，在五年內建立「可靠」的威懾力量。

馮德萊恩星期二（3月18日）在丹麥皇家軍事學院的結業禮上致辭時說：「到了2030年，歐洲必須展現強大的防禦態勢……歐洲若要避免戰爭，就必須為戰爭做好準備。」

美國總統特朗普一再向俄羅斯示好，並表示美國將退出它在歐洲的傳統安全角色，促使歐洲武裝呼聲四起。歐盟本月初提出「重新武裝歐洲」計畫，擬調動8000億歐元（約6.78萬億港元）打造「一個安全而有韌性的歐洲」。

歐洲軍團是最接近歐盟軍的軍隊，不過軍團同時需要服務北約及歐盟。（路透社）

其中一項建議是放寬歐盟財政規則，允許成員國將國防開支增加到國內生產總值（GDP）的1.5%，這將可在四年內騰出多達6500億歐元（約5.5萬億港元）的防務經費。具體措施將作為「國防白皮書」的一部分於週三（19日）發佈。根據法新社看到的白皮書草案，歐盟將號召成員國在下月就開始行動。白皮書中也寫道，應緊急批准為成員國提供1500億歐元貸款用於國防投資。

馮德萊恩說，為了加強歐洲國防工業基礎，歐盟希望成員國利用這1500億歐元貸款進行更多「聯合採購，購買更多歐洲軍備」，通過此計畫購買的軍備須有65%產自歐洲。

法國計畫訂購更多陣風戰鬥機

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）週二在法國東部呂克瑟伊萊班的空軍基地發表講話時說，法國計畫訂購更多陣風（Rafale）戰鬥機。這是法國達索航空公司（Dassault）研製的第四代多用途戰鬥機。他表示，若要避免戰爭，就要做好自我防衛的準備。

截至去年，法國空軍擁有108架陣風戰鬥機，海軍有41架，接下來還有56架將交付。法國防長勒科爾尼（Sébastien Lecornu）日前說，法國須要再添購30架陣風戰鬥機。

馬克龍也宣佈將撥款近15億歐元（約127億港元）對呂克瑟伊萊班空軍基地進行現代化改造，到2035年，該基地將部署新一代陣風戰鬥機以及ASN4G高超音速核巡航導彈。

2025年3月5日，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）通過電視向全國發表講話。（Reuters）

德國放寬政府債務上限 為大規模支出提供資金支持

另一方面，德國聯邦議院週二以超過三分之二的贊成票，通過一項涉及數千億歐元的財政方案草案，批准修訂德國《基本法》，以擴大債務用於基礎設施建設、國防開支和氣候保護等關鍵領域。

根據草案，德國《基本法》中「債務刹車」條款將進行調整，以放寬政府債務上限，為國防等大規模支出提供資金支持。國防開支將不再受限於不可超過GDP的1%，另外也將通過債務融資設立總額5000億歐元的特別基金，用於交通、電網等基礎設施建設。這個財政方案還須經過聯邦參議院表決，但預料將能順利過關。

預計將成為下任德國總理的基民盟主席默茨（Friedrich Merz）說，與美國保持牢固的關係依然是必要的，但歐洲須為保障自身安全作出更多努力，而德國應當發揮帶頭作用。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

