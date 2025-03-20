甘迺廸遇刺解密文件曝光　外媒揭4大看點：特朗普真沒刪減內容？

美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府於3月18日公開前總統甘迺迪（John F. Kennedy）遇刺案解密文件，涉及約8萬頁文件，相關文件揭露更多關於刺殺案的秘密。英國廣播公司（BBC）19日報道，由於公開文件數量龐大，專家們目前仍在審查文件，雖然他們尚未找到有關案情的重大轉折，但卻從中發現了4大看點。



由於事件重大且疑點重重，有關甘迺迪暗遇刺案的陰謀論已流傳數十年，當時官方說法稱疑犯李奧斯瓦爾德（Lee Harvey Oswald）是單獨行動，但此一直受質疑，新檔案也有提到有關內客以及美國中央情報局（CIA）在冷戰時期的行動。

1963年11月22日，美國時任總統甘迺迪（John F. Kennedy）和第一夫人積琪蓮甘迺迪（Jacqueline Kennedy）在德克薩斯州達拉斯（Dallas）向車隊沿途的人群微笑。（Getty）

特朗普真的已完全公開所有內容？

BBC稱，隨着公眾對透明度有更大要求，無論是特朗普首個任期還是前總統拜登（Joe BIden）公開的解密文件中，遭刪減的部份愈來愈少。

美國過去已公布了數十萬份相關的文件，但官方多次以國家安全為由，刪減了不少文件內容。因此，特朗普這次解密的檔案中包含不少早已公開的文件，但現在則可以看到更完整的版本。

在最新一批解密文件發布前，特朗普曾表示，自己要求工作人員「不要刪減任何內容」。雖然相關文件的最終公開版本中仍然有一些刪減，但專家們普遍同意，最新發布的解密文件在透明度上已有很大的進步。

2025年3月17日，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在華盛頓特區的約翰甘迺迪表演藝術中心（Kennedy Center）總統包廂內擺姿勢拍照。（Reuters）

意義重大惟仍未提供「確鑿證據」

報道指，正如許多專家所預料的，特朗普政府最新公開的文件並沒有提出所謂的「確鑿證據」能解答有關遇刺案所有疑問，也沒有從根本上改變人們對事件的理解。

不過，前記者Jefferson Morley受訪時指稱，這批有關遇刺案的解密文件仍然有重大意義，為人們提供不少重要資訊。

他舉例稱，有幾份非常重要的解密文件進一步概述了CIA原來早在暗殺事件發生之前，已密切關注疑犯的舉動。

CIA監視、情報收集手段曝光

報道稱，部份解密的文件透露了CIA在冷戰時期所使用的情報技術，使公眾能進一步了解這神秘情報機構的資訊。

文件指出，中央情報局在冷戰時期曾使用X光等透視掃描設備，檢測可能用於竊聽CIA辦公室的隱藏麥克風。而另一份最新披露的文件中也顯示，CIA亦曾使用一種只有在紫外線下才能看到的油漆來秘密標記和識別被竊聽的公共電話亭。

圖為2022年9月24日拍攝的照片，其中可以看到美國中情局大樓地面上的中情局標誌。（Reuters）

文件揭情報、政府機構衝突

在一份與刺殺案無直接關係的解密文件中顯示， 甘迺迪助手施萊辛格（Arthur Schlesinger）曾嚴厲批評中央情報局，認為其侵犯了國務院的傳統職能。他警告甘迺迪，該機構對美國外交政策有負面影響。

報道指，雖然該文件與暗殺事件沒有直接關係，但它確實為外界揭示了美國總統與情報機構之間的緊張關係。