歐洲議會檔案揭14個歐盟國家離不開中國5G設備　德國尤甚

據俄衛網3月20日報導，Euractiv門戶網站援引掌握的一份歐洲議會的檔案報導稱，至少14個歐盟國家不想在發展5G網路方面減少對中國通信公司華為和中興設備的依賴。



檔案指出：「歐盟14個成員國尚未對構成重大安全威脅的高風險（5G 設備）供應商推出任何限制。」歐洲議會議員還正在考慮一項倡議，以強制執行歐盟委員會2020年有關中國設備使用方面的建議。

丹麥諮詢公司Strand Consult資料顯示，17個歐盟國家未完全遵守歐盟委員會提出的將中國設備供應商排除在5G網路建設之外的建議。

研究報告指出，在這17個國家中，有6個國家部分遵守降低網路安全風險的措施（德國、愛爾蘭、意大利、荷蘭、芬蘭、法國），7個國家正在採取限制措施（希臘、西班牙、波蘭、斯洛伐克、斯洛文尼亞、克羅地亞、捷克），4個國家不打算採用這些措施（奧地利、保加利亞、匈牙利、塞浦路斯）。同時，塞浦路斯的網路對中國設備的依賴程度達100%，奧地利為67%，保加利亞和匈牙利分別為65%和62%。

華為5G：作為5G領域的佼佼者，華為已經與歐洲、中東、亞洲各國企業，簽訂超過40份建設5G商用的合約。圖為12月，德國柏林，華為展台出現在德國社會民主黨（SPD）會議場地。（Reuters）

Standart Consult公司首席執行官表示，最「令人擔憂」的情況發生在德國，那裏約59%的電信設備來自中國，尤其是德國鐵路嚴重依賴華為零部件。

歐盟國家出現有關中國5G設備的爭議源於美國對華為的指控。美國前國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）此前表示，「使用中國技術會增加風險」，並強烈建議美國盟友，主要是北約國家，拒絕購買華為設備。在美國的壓力下，英國也拒絕與中國公司合作在英國建設5G基礎設施。

2020年，歐盟發佈建議，要求將華為等設備供應商排除在歐盟地區5G網路建設的供應鏈之外。2023年6月，歐盟委員會表示，中國通信公司華為和中興對歐盟安全構成風險，宣佈不再使用依賴這兩家公司的服務。但前歐盟內部市場專員布雷東（Thierry Breton）稱，只有三分之一的成員國遵守這些規定。

歐盟內部市場專員布雷頓（Thierry Breton ) 在法國巴黎索邦大學圓形劇場出席法國總統馬克龍(Emmanuel Macron) 演講。（Reuters）

2023年6月，中國外交部發言人汪文斌對此回應稱，歐盟委員會口口聲聲說華為、中興等中國通信企業存在安全風險，卻拿不出任何證據，這是典型的有罪推定，中方對此堅決反對。事實是，華為、中興等中國通信企業在歐洲運營多年，不僅從未危害歐洲國家安全，而且有力促進了歐洲電信領域發展，創造了可觀的經濟社會效應。

汪文斌說，歐盟委員會在沒有法律依據和事實證據的情況下，公開指定單個實體為「高風險供應商」，這有違法治精神，也是對歐方一貫標榜的市場經濟、自由貿易、公平競爭原則的公然違背。我們強烈敦促歐盟遵守國際經貿規則，避免泛政治化、泛安全化，不得以安全為名行打壓他國企業之實。

本文獲《觀察者網》授權刊載

