歐盟發布最新國防白皮書　增加軍費開支並擺脫對美國依賴

當地時間3月19日，歐盟委員會發布了一份名為「2030準備就緒」的國防白皮書，增加軍費開支，集中資源進行聯合防禦，併購買更多的歐洲武器，旨在確保歐洲到2030年擁有「強大而充足」的國防。



有意思的是，這項預算將美國、英國的軍火製造商排除在外，卻將韓國、日本以及加入了歐洲自由貿易聯盟（EFTA）的國家等包括在內。美聯社20日點出，這擺明了是一項旨在擺脫對美國安全依賴的計劃。

即使今天歐洲的領導人皆意識到需要結束對美國的依賴，組建「歐洲軍隊」，惟想要達成這個目標卻殊不容易。(Reuters)

「政客」新聞網歐洲版（Politico EU）分析稱，讓歐盟做出這一決定的原因是美國特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府的反覆無常，以及他們對北約（NATO）夥伴的不斷攻擊。這讓歐盟不再相信美國軍火商們幾十年來的宣傳，即購買美國武器附帶美國保護。

「如果你繼續打盟友的臉，他們最終不會再想從你那裏購買武器。」一位不願意透露姓名的西歐國防官員直言，雖然目前歐洲除了美國軍火外，選擇有限，但長遠來看，這種情況可能會在幾十年內發生改變。

「4.5億歐盟公民不應該依賴3.4億美國人」

歐盟委員會19日提交的國防白皮書以及一系列相關提案，旨在使歐洲各國更容易增加軍費開支，並在歐盟內建立更加一體化的國防市場。該委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）在宣布「2030準備就緒」時表示，「我們必須購買更多歐洲產品，因為這意味着加強歐洲國防技術和工業基礎」。

歐盟委員會（European Commission）主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）周日（9日）舉行連任100天的記者會，期間稱歐盟仍視美國為盟友。（X@vonderleyen）

英國路透社19日指出，歐盟國防政策傳統上一直屬於歐洲各國政府和北約的職責範圍，而近年來，歐盟越來越多地參與國防事務，最新的防務白皮書表明歐盟將徹底轉向泛歐洲戰略。

最新的戰略敦促歐盟成員國在歐洲購買大部分的軍事裝備。歐盟會從中斡旋協調價格、加快訂單交付，但只有在成本、性能或供應延遲等不利情況下，成員國才應該從外國購買軍事裝備。

近年來，歐盟約2/3的軍購費用都落入了美國軍火商的口袋。而根據歐盟19日宣布的計劃，歐盟成員國要獲得貸款，他們必須從歐盟、挪威等國家的軍火商處購買至少65%的軍事裝備。

在美聯社看來，歐盟的這一要求與其2022年提出的「REPowerEU」計劃類似，就像不依賴俄羅斯天然氣那樣，歐盟希望不再依賴美國武器。歐盟外交與安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）解釋稱，「我們這樣做不是為了發動戰爭，而是為了做好最壞的準備，捍衛歐洲的和平」。

2025年3月13日，歐盟外交與安全政策高階代表卡拉斯（Kaja Kallas）在加拿大魁北克省（Quebec）出席七國集團（G7）外長會。（Reuters）

「政客」新聞網歐洲版認為，俄羅斯可能是歐洲大陸加強軍工的主要動力，但特朗普領導下的美國的轉向也迫使歐盟迅速採取行動。特朗普多次威脅要奪取格陵蘭島、將加拿大變成美國的第51個州，他質疑美國是否應該履行其對北約的義務來援助盟友，他的政府突然暫停對烏克蘭的武器交付和情報共享……這凸顯出過度依賴美國的危險。

歐盟戰略強調，儘管美國「傳統上是一個強大的盟友」，但華盛頓已明確「其在歐洲的承諾過多，需要重新平衡，削弱其作為主要安全保障者的歷史作用」。

歐盟委員會國防和太空事務專員庫比柳斯（Andrius Kubilius）警告稱，「4.5億歐盟公民不應該依賴3.4億美國人來保衛自己」。

一個巨大的政治和經濟危險警告

「在過去幾周裏，過度依賴美國武器的風險已具體化為一個問題：如果與客戶發生政治衝突，華盛頓是否有辦法關閉地面飛機、防空系統和其它關鍵系統？」「政客」新聞網歐洲版稱，由於美國新政府表現出的「不靠譜」，一些盟國已在權衡是否應該繼續購買美國的軍事裝備。葡萄牙和加拿大開始對購買美國洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德·馬丁）公司的F-35戰鬥機猶豫不決，法國也在再次加大力度推動歐洲各國政府從歐洲本土採購武器。

智庫德國馬歇爾基金會研究員韋伯（Gesine Weber）表示，歐洲各國政府購買F-35戰鬥機的一個重要因素是，他們認為歐洲防務將在戰略、機構和能力方面建立在跨大西洋合作的基礎之上，但特朗普政府正在解除跨大西洋聯繫，因此購買美國系統對歐洲人來說將不再具有任何附加價值。

歐盟19日的提案中包括一項用於國防開支的1500億歐元（約1.26萬億港元）貸款，這一貸款僅提供給歐盟國家以及歐盟之外的友好國家。這些國家包括：烏克蘭、EFTA國家（挪威、瑞士、冰島和列支敦士登）和候選國、潛在候選國，以及與歐盟建立安全與防務夥伴關係的第三國（挪威、摩爾多瓦、韓國、日本、阿爾巴尼亞和北馬其頓）。

2025年3月6日，烏克蘭總統澤連斯基（中）、歐洲理事會主席科斯塔（左）和歐盟委員會主席馮德萊恩（右）在比利時布魯塞爾出席歐盟領導人特別峰會，討論烏克蘭和歐洲國防問題。（Reuters）

「政客」新聞網歐洲版指出，作為歐盟候選國，土耳其和塞爾維亞也有可能被允許向歐盟銷售武器，但美國和英國被排除在這一貸款協議之外。不過，英國可能很快可以被包括在內，卡拉斯表示歐盟正在努力與英國建立安全與防務夥伴關係。

此外，加拿大也明確表示希望與歐盟建立更緊密的安全關係，歐盟19日也表達出希望與澳大利亞、新西蘭和印度加強防務合作的意願。對美國軍工業來說，這是一個危險的警告。

美國前外交官德拉威（Greg Delawie）稱，美國盟國對F-35戰鬥機的擔憂「對我們國家來說是一個巨大的政治和經濟危險警告」。

「政客」新聞網歐洲版分析稱，海外銷售不僅僅是一種福利，它對於維持美國國防工業的運轉至關重要。2024年，美國海外軍售總額和直接商業銷售總額預計會達到3170億美元。如果華盛頓的盟友開始轉向別處，即使歐洲大陸目前的選擇餘地很小，即使是逐漸轉向，最終也可能削弱美國更廣泛的國防生態系統。

美國國防工業也警告美國政策制定者，如果歐洲盟友試圖擺脫對美國武器的依賴，他們應該意識到這其中的風險。

本文獲《觀察者網》授權轉載

