泰國副首相率團訪新疆　對中方照顧好被遣返維吾爾族人有信心

泰國副首相兼國防部長蓬探（Phumtham Wechayachai）率領代表團訪問新疆，探望被遣送回中國的維吾爾族人，確認他們安好，也回應歐美國家對遣返事件的關切。蓬探3月20日（周四）指探訪順利，對中方照顧好被遣返的維吾爾族人有信心。



蓬探率領的25人代表團3月19日抵達新疆維吾爾自治區喀什機場，代表團成員包括司法部長他威，以及國家安全委員會秘書長差猜等。

泰國政府發言人集拉育說，代表團會見了中國公安部副部長、公安部黨委副書記亓延軍。中方向泰國官員介紹了當局採取的措施和為被遣返者提供的醫療護理，並陪同泰國官員到維吾爾人家裏探訪。

泰國今年2月27日將40名因非法入境而被扣押長達10年的維吾爾族人遣返中國。據泰國防部19日（周三）的聲明，大部分被遣返的維族人已回家，只有少數因生病仍在醫院治療。

2025年2月27日，泰國將40名因非法入境而被扣押長達10年的維吾爾族人遣返中國。圖為國家安全委員會秘書長差猜3月1日在中國新疆會見一些被遣返維吾爾族人的家屬。（泰國為泰黨）

蓬探18日出發前告訴記者，代表團不太可能探訪每一名被遣返的維吾爾人，如果無法親訪，他們會視訊聯繫。他說：「我們會盡力，但他們的家距離很遠，新疆可比泰國大兩倍。」

蓬探也透露，此行將會見醫生，了解被遣返者的身體情況。

為期兩天的訪問中，泰國官員還將與宗教領袖會面，並前往新疆偏遠地區，參觀喀什公安局的執法與案件管理中心。蓬探也將與新疆維吾爾自治區黨委書記馬興瑞會談。

泰代表團計劃再到新疆考察 增強國際社會信心

歐美國家和人權組織強烈譴責泰國遣返維族人，指中國長期對維族人實施「種族滅絕和反人道罪行」。

泰國代表團計劃於日後再到新疆進行更多考察，以增強國際社會對泰國處理跨國問題的信心。

2025年1月22日，中國外交部發言人毛寧主持例行記者會。（外交部網站）

中國外交部發言人毛寧在19日的例行發佈會上重申，此次遣返「是中泰之間正常的執法合作，符合兩國法律、國際法和國際慣例，相關人員的合法權利得到充分保障」。

隨行到新疆的他威日前也告訴媒體，政府收到移民局和多方的投訴才作出遣返的決定，因為繼續拘留他們可能違反反酷刑和反失蹤的法律。他也強調，中國已向泰國政府保證，會保障被遣返的維族人安全，並持續關注他們的安危。

2025年1月17日，泰國總理佩通坦用中文送上新年祝賀。（CGTN截圖）

泰國遣返維族人後，美國上周下令禁止40名泰國官員入境。泰國首相佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）18日被詢及時稱，不清楚自己是否也在名單上。

不過，佩通坦努力淡化和美國盟友的摩擦，強調兩國間沒有分歧，而泰國會繼續與美方溝通。她說：「我們會討論此事，但這不嚴重。」

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