哈梅內伊拒與美就核協議談判　指特朗普建議「旨在欺騙輿論」

針對美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）致函呼籲就核協議進行談判，伊朗最高領袖哈梅內伊（Ayatollah Ali Khamenei ）於3月12日予以拒絕，形容特朗普的會談提議是「旨在欺騙輿論」。



特朗普上週表示已致函哈梅內伊，提議進行核談判，同時警告除非達成協議，否則或使用軍事手段，以阻止德黑蘭獲得核武器。據指出，阿聯酋總統外交顧問加爾賈什（Anwar Gargash）12日與伊朗外交部長阿拉格齊（Abbas Araqchi）會面，代特朗普轉交信函。

指美國不會信守協議 稱伊朗無意製造核武

而在加爾賈什與阿拉格齊會面期間，哈梅內伊與一群大學生會面， 揚言不會接受談判建議，指明知特朗普不會信守協議，談判沒有意義，又指該邀請旨在欺騙輿論。他又稱，與特朗普政府進行談判，將被美國加強制裁力度，並給伊朗帶來更大壓力。

哈梅內伊又表示，如果伊朗想製造核武器，美國將無法阻止。雖然他指伊朗無意製造核武器，但國際原子能機構（IAEA）上月底表示，伊朗濃縮鈾純度高達60%，接近約90%的武器級水平，庫存已經大幅增加。

2025年3月4日，美國華盛頓，總統特朗普（Donald Trump）在國會向國會聯席會議發表演說。（Reuters）

2018年，特朗普在首個總統任內宣布，美國退出2015年達成的伊朗核協議，並重新實施制裁，導致伊朗經濟陷入癱瘓。特朗普重返白宮後，在提出與伊朗重啟核協議談判留的同時，也恢復首個任期內的「極度施壓」政策，旨在將伊朗孤立於全球經濟之外，並將其石油出口推向零。

外長斥聯合國安理會閉門談伊朗核問題

另一方面，阿拉格奇譴責聯合國安理會12日舉行關於伊朗核問題的閉門會議，稱令人懷疑提出這項要求的國家意圖。路透社報道，今次會議由安理會15個成員國中的6個：法國、希臘、巴拿馬、韓國、英國和美國要求召開。