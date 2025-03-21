「金賽綸結婚墮胎」爆案外案　經理人炮轟李鎮浩：從沒給他錄音檔

韓國女星金賽綸2月輕生離世，家屬在近期透過YouTube頻道《橫豎研究所》爆料她生前飽受金秀賢、YouTuber李鎮浩折磨才選擇輕生。



對此，YouTuber李鎮浩在19日重磅放出金賽綸其實早已結婚的錄音檔，試圖挽回輿論，怎料，21日出現案外案，該則錄音檔被指為由金賽綸生前的經理人提供，該經理人A男出面喊冤表示：

我沒給過李鎮浩錄音檔，更沒同意他在YouTube上公開。

兩人發生內鬥，讓外界看得一頭霧水。

金賽綸生前曾貼出疑似婚照並寫上「Marry」一字（點圖放大瀏覽）：

金賽綸生前的經理人遭指與YouTuber李鎮浩聯手，一步步摧毀金賽綸的名譽，李鎮浩19日更外洩錄音檔，該內容是A男與疑似金賽綸的女子對話，女子承認遭逼婚、也承認墮胎，不僅如此，李鎮浩20日再度加碼公開A男與金賽綸好友B的錄音檔對話，內容為好友B認為金賽綸輕生的原因應為與其結婚的男子，但音檔真實性存疑，而這2則錄音檔曝光後，引起輿論撻伐，痛罵李鎮浩無良，認為金賽綸結婚與金秀賢一事是兩件事。

經理人A於21日喊冤，他向《Starnews》解釋：「我沒有給過李鎮浩錄音檔，也沒有同意他上傳影片到YouTube！」由於李鎮浩19、20日連續兩天公開金賽綸爆料影片，使得A遭痛罵是無良爆料者，他感到很冤枉，並向媒體表示：

我也有打給李鎮浩，大罵「現在是你自己活命，然後讓我去死是嗎」。

不過，《Starnews》這則訪問經理人的報導曝光後，仍有網友存疑：

「確定真的是那名經理人受訪嗎」

「如果不是A男那誰提供的爆料」

「李鎮浩到底怎麼拿到錄音檔的，那是假的嗎」



金賽綸、金秀賢一案已經愈來愈羅生門，令粉絲心痛：

金賽綸走了還不得安息。

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