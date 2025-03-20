朴敘俊IG疑暗諷金秀賢《橫豎研究所》揭二人交情：薄得不如一張紙

韓國演員金秀賢爆出與已故女星金賽綸之間的風波，由於越燒越烈，所屬公司GOLDMEDALIST還發「預告」，稱下週會有正式的聲明，先前已有《鬼怪》李伊疑似發聲為金賽綸嘆息，近期又有網友發現朴敘俊曾16日發文，雖是分享在法國巴黎照片，但寫下：「在巴黎做了些什麼呢？가로（橫）。」被外界揣測，更被質疑暗寸金秀賢。



朴敘俊IG疑似暗諷金秀賢。（截圖）

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然則，《橫豎研究所》也另外在先前直播提及此事，更提到金秀賢的綽號曾是YouTuber金巴黎（金蒼蠅），因為出現巴黎、橫向，極有可能在諷刺金秀賢，金世義還在貼文留言：

「支持朴敘俊，金秀賢與朴敘俊的友誼根本不值一提，薄得不如一張紙。」



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不過朴敘俊完全沒有回應，另有網友指出他日前在巴黎原本就有工作行程，而且發文「가로（橫）」本來就是他的習慣，去年12月就曾發布一張在日本宮崎照片，留言「In宮崎，가로（橫）」字句，希望外界不要想太多，朴敘俊稍後也在18日於Instagram帳號上傳了愛犬「辛巴」的近況照，並補充「我的寶貝近況♥」，曬出愛犬樣貌，看起來心情完全不受影響。

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