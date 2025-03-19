金秀賢能否熬過這關？命理師斷言男神「操控金賽綸」戀情接近真愛

男星金秀賢被指與未成年金賽綸交往，他態度強硬3度否認，怎料慘遭YouTube「橫豎研究所」駁斥，爆出多張親吻照片，也讓他名聲近乎全毀，由於金秀賢公司目前僅曾提供協商抵償的方法，只是爆料頻繁，讓金秀賢一夕之間瘋狂掉粉，更有PRADA在內等多間知名品牌緊急終止代言，外界好奇他是否能撐過這一關，繼續站穩頂流男星的位置，而台灣命理師沈嶸替金秀賢抽塔羅牌，預言金秀賢的處境。



男星金秀賢被指與未成年金賽綸交往，他態度強硬3度否認。（資料圖片／莫匡堯 攝）

【圖輯】點圖放大看懶人包👇👇👇

+ 6

根據《三立新聞網》報導，因為經紀公司表明金秀賢身心狀態嚴重不穩，無法正式對外表態，沈嶸則特別針對金秀賢目前的個人運勢抽出了「權杖八」，表示目前運勢低迷，也因為外界情況變化過快，不停發生新的爆料與狀況，他當然也害怕影響累積已久的事業成就崩潰，不免感到焦慮。

【相關圖輯】金秀賢曾要求金賽綸透過Telegram聊天！原因惹網民揣測重提N號房（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

命理師沈嶸也特別抽出塔羅牌分析金秀賢與金賽綸的關係，針對金秀賢對金賽綸的想法，抽出的是「錢幣九」，認定這段關係不平衡，由於在牌面上的能量，可看出金秀賢就是牌面上的人，而手中的鳥猶如金賽綸，象徵金秀賢控制著金賽綸，而金賽綸有過度的依賴。

【相關圖輯】金秀賢兩封律師信內容揭密！疑憂金賽綸曝光更多證據態度轉趨軟化（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 15

至於金賽綸對金秀賢的感情，沈嶸抽到「聖杯三」，認為金賽綸非常喜歡金秀賢，雖然關係很快樂，只是依舊不深刻，只能說是表面和諧，更容易因為其他原因介入而感情破裂，也認為金賽綸後期恐對金秀賢產生失望情緒，即使到了最後，沈嶸仍認定金賽綸對金秀賢的感情接近「真愛」，所以金賽綸生前可能才沒用握有的證據控訴金秀賢。

【相關圖輯】GD無辜捲入金秀賢金賽綸風波！被指「好友全是潛在罪犯」物以類聚（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 7

延伸閱讀：

反正我跟Andy都社畜！他白話翻譯家寧聲明5重點：都是they的錯

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】