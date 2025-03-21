特朗普白宮演講　波音中標第六代戰機項目　配隱形技術代號F－47

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周五（3月21日）與國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）在白宮發表演講，他指美國空軍將「下一代空中優勢（Next Generation Air Dominance，NGAD）」項目交予波音公司，即波音擊敗洛歇馬丁（Lockheed Martin，又譯洛克希德・馬丁），競標美國空軍第六代戰機項目成功。



特朗普表示新戰機被稱為「F－47」，而測試版戰機已試飛近5年，並配備隱形技術與搭載數架無人機。他看好戰機建造進展，強調F－47會在他的任期內建成，而機隊將在未來幾年內建成。

路透社報道指，有關戰機的設計仍被保密，但項目合約價值超過200億美元（約1554億港元），預料波音將在合約期限內獲得數千億美元的訂單。

NGAD項目旨在造出可與無人機一同作戰的第六代戰機，以取代現有由洛歇馬丁建造的 F-22 「猛禽」（F-22 Raptor）戰機。