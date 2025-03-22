伊拉克駐土耳其領事館遭槍手襲擊　連開8槍轟外牆幸無人傷亡

土耳其伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）早前被指貪污和協助恐怖組織，於3月19日遭拘，進而引發示威。伊拉克外交部周五（3月21日）指，伊拉克駐伊斯坦堡領事館遭到槍手襲擊，據報無人受傷。



路透社報道，伊拉克外交部指有槍手騎電單車，持AK－47步槍向領事館外牆連開8槍，目前未明槍手動機。土耳其外交部發言人Oncu Keceli證實此事，指調查正在進行中，強調會捉拿槍手，襲擊中無人受傷。

土耳其傳媒《Cumhuriyet》引述警方指，事發後已派警員到場調查，強調警員穿有避彈衣。

伊馬姆奧盧：否認所有指控

路透社引述獲悉的一份法庭文件指，伊馬姆奧盧否認所有指控，並對警方拘禁自己表示抗議。

土耳其內政部長Ali Yerlikaya在社交平台發文，批評暴力示威者在集會中使用暴力，稱警方已因此拘捕97名疑犯。

土耳其總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）早前出面譴責暴力示威，當局因此實施為期4日的禁令禁止集會，但包括大學內的示威依舊持續。