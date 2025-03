土耳其市長伊馬姆奧盧被捕　分析：埃爾多安冀除去最大政敵

土耳其3月19日拘捕總統埃爾多安(Tayyip Erdoğan)的主要政敵、最大城市伊斯坦堡(Istanbul)的市長伊馬姆奧盧(Ekrem İmamoğlu),指其涉及貪污和協助恐怖組織等罪名,引發大規模示威與股匯暴跌。綜合歐美媒體分析,伊馬姆奧盧在國內民望高企,原定本周日(23日)將被確認為反對黨的總統候選人,埃爾多安領導的政府似乎有意在此之前除掉這位主要競爭對手。



伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧年輕有為 成埃爾多安尋求連任絆腳石

據英國廣播公司(BBC)的報道,來自最大反對黨共和人民黨(CHP),54歲的伊馬姆奧盧長期被視為總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 最主要的競爭對手。

在去年的市長選舉中,伊馬姆奧盧成功連任,他的勝選對埃爾多安及他領導的執政正義與發展黨(AK Party)帶來沈重打擊。土耳其有不少評論員認為這是「埃爾多安有史以來最慘痛的失敗」。

共和人民黨原定23日(本周日)舉行黨內總統候選人選舉,而伊馬姆奧盧是唯一參選人,他在此時被捕令其黨友控訴,這是「針對下一任總統發動的政變」(coup attempt against the next president)。

2025年1月31日,土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧(Ekrem İmamoğlu,左)向支持者發表講話。(Reuters)

伊馬姆奧盧與埃爾多安一樣熱愛足球

1970年生於土耳其黑海沿岸特拉布宗省的海濱小鎮阿克恰巴特(Akcaabat),伊馬姆奧盧10多歲時搬到伊斯坦堡,在學校修讀商科,其後從事建築業。

儘管伊馬姆奧盧的家庭背景屬於中間偏右的保守派,他表示,自己「在大學期間就信奉社會民主價值」。

伊馬姆奧盧和埃爾多安同為足球愛好者,年輕時是業餘足球員,他因支持家鄉的足球俱樂部特拉布宗(Trabzonspor)而聞名。在土耳其這個對足球狂熱的國家,熱愛足球對政治家從政是一項有用的特質。

2025年1月31日,土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧(Ekrem İmamoğlu,左)向支持者發表講話。(Reuters)2025年2月23日,土耳其總統埃爾多安(Tayyip Ergogan,右)在安卡拉舉行的執政正義與發展黨(AK Party)大會上向支持者發表講話。(Reuters)

伊馬姆奧盧在43歲時棄商從政,並代表共和人民黨,在伊斯坦堡的貝伊利克迪聚市(Beylikduzu)當選市長。他於2019年當選伊斯坦堡市長,讓他一躍成為家喻戶曉的政治人物。

伊馬姆奧盧勝選後隨即遭到挑戰,執政正義與發展黨指控投票中存在違規行為,選舉部門宣布投票結果無效並迫使他下台,需要進行重選。這一切都無法阻止伊馬姆奧盧的勢頭,他在重選中獲得54%的選票,確認成為伊斯坦堡的市長。

埃爾多安從市長躍升為總統 伊馬姆奧盧本被看好複製此軌跡

伊馬姆奧盧去年成功連任市長,是他第二次擊敗執政正義與發展黨,而在他上任前,執政黨一直佔據伊斯坦堡市長一職長達25年。總統埃爾多安在伊斯坦堡成長,他在這裏開始從政,從市長到總理,最後成為總統。

伊斯坦堡是土耳其的最大城市,8500萬人口中有1/5在此居住,佔該國經濟的很大一部份,包括貿易、旅遊和金融。許多專家預測,伊馬姆奧盧連任該地市長後,極有可能重演埃爾多安過往「上位」的軌跡。

埃爾多安2023年勝出大選獲得第三個任期,根據憲法,他的總統任期到2028年屆滿。有評論認為,他可能會嘗試修改憲法,以尋求連任。

位於華盛頓的近東政策研究所(Near East Policy)土耳其研究項目主任Soner Captagay表示:「埃爾多安視伊馬姆奧盧為一個關鍵挑戰者。」

Soner Captagay指:「伊馬姆奧盧非常受民眾歡迎,他特別善於爭取支持,甚至來自傳統上親埃爾多安陣營的支持。這一切都對埃爾多安極具威脅。」

此前,伊斯坦堡大學於18日表示,因違規行為,已取消伊馬姆奧盧的學位。在土耳其,競選總統的候選人必須擁有大學學位。