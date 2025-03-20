土耳其市長伊馬姆奧盧被捕　分析：埃爾多安冀除去最大政敵

土耳其3月19日拘捕總統埃爾多安（Tayyip Erdoğan）的主要政敵、最大城市伊斯坦堡（Istanbul）的市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu），指其涉及貪污和協助恐怖組織等罪名，引發大規模示威與股匯暴跌。綜合歐美媒體分析，伊馬姆奧盧在國內民望高企，原定本周日（23日）將被確認為反對黨的總統候選人，埃爾多安領導的政府似乎有意在此之前除掉這位主要競爭對手。



伊斯坦堡市長伊馬姆奧盧年輕有為 成埃爾多安尋求連任絆腳石

據英國廣播公司（BBC）的報道，來自最大反對黨共和人民黨（CHP），54歲的伊馬姆奧盧長期被視為總統埃爾多安 (Tayyip Erdogan) 最主要的競爭對手。

在去年的市長選舉中，伊馬姆奧盧成功連任，他的勝選對埃爾多安及他領導的執政正義與發展黨（AK Party）帶來沈重打擊。土耳其有不少評論員認為這是「埃爾多安有史以來最慘痛的失敗」。

共和人民黨原定23日（本周日）舉行黨內總統候選人選舉，而伊馬姆奧盧是唯一參選人，他在此時被捕令其黨友控訴，這是「針對下一任總統發動的政變」（coup attempt against the next president）。

2025年1月31日，土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu，左)向支持者發表講話。（Reuters）

伊馬姆奧盧與埃爾多安一樣熱愛足球

1970年生於土耳其黑海沿岸特拉布宗省的海濱小鎮阿克恰巴特（Akcaabat），伊馬姆奧盧10多歲時搬到伊斯坦堡，在學校修讀商科，其後從事建築業。

儘管伊馬姆奧盧的家庭背景屬於中間偏右的保守派，他表示，自己「在大學期間就信奉社會民主價值」。

伊馬姆奧盧和埃爾多安同為足球愛好者，年輕時是業餘足球員，他因支持家鄉的足球俱樂部特拉布宗（Trabzonspor）而聞名。在土耳其這個對足球狂熱的國家，熱愛足球對政治家從政是一項有用的特質。

2025年1月31日，土耳其伊斯坦堡市長、主要反對黨共和人民黨 (CHP) 成員伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu，左)向支持者發表講話。（Reuters）2025年2月23日，土耳其總統埃爾多安（Tayyip Ergogan，右）在安卡拉舉行的執政正義與發展黨（AK Party）大會上向支持者發表講話。（Reuters）

伊馬姆奧盧在43歲時棄商從政，並代表共和人民黨，在伊斯坦堡的貝伊利克迪聚市（Beylikduzu）當選市長。他於2019年當選伊斯坦堡市長，讓他一躍成為家喻戶曉的政治人物。

伊馬姆奧盧勝選後隨即遭到挑戰，執政正義與發展黨指控投票中存在違規行為，選舉部門宣布投票結果無效並迫使他下台，需要進行重選。這一切都無法阻止伊馬姆奧盧的勢頭，他在重選中獲得54%的選票，確認成為伊斯坦堡的市長。

埃爾多安從市長躍升為總統 伊馬姆奧盧本被看好複製此軌跡

伊馬姆奧盧去年成功連任市長，是他第二次擊敗執政正義與發展黨，而在他上任前，執政黨一直佔據伊斯坦堡市長一職長達25年。總統埃爾多安在伊斯坦堡成長，他在這裏開始從政，從市長到總理，最後成為總統。

伊斯坦堡是土耳其的最大城市，8500萬人口中有1/5在此居住，佔該國經濟的很大一部份，包括貿易、旅遊和金融。許多專家預測，伊馬姆奧盧連任該地市長後，極有可能重演埃爾多安過往「上位」的軌跡。

埃爾多安2023年勝出大選獲得第三個任期，根據憲法，他的總統任期到2028年屆滿。有評論認為，他可能會嘗試修改憲法，以尋求連任。

位於華盛頓的近東政策研究所（Near East Policy）土耳其研究項目主任Soner Captagay表示：「埃爾多安視伊馬姆奧盧為一個關鍵挑戰者。」

Soner Captagay指：「伊馬姆奧盧非常受民眾歡迎，他特別善於爭取支持，甚至來自傳統上親埃爾多安陣營的支持。這一切都對埃爾多安極具威脅。」

此前，伊斯坦堡大學於18日表示，因違規行為，已取消伊馬姆奧盧的學位。在土耳其，競選總統的候選人必須擁有大學學位。