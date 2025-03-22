路透社：印度230億美元製造業激勵計劃夭折　生產總值僅及目標37%

路透社引述4名印度官員稱，印度總理莫迪（Narendra Modi）領導的政府已決定放棄一項230億美元（近1800億港元）、已推行4年的國內製造業激勵計劃，不會從既有的14個試行產業擴大，生產截止期限也不予延長。



路透社21日報道，公開資料顯示，富士康（Foxconn）、印度巨頭信實工業（Reliance Industries）等約750間公司，參與了這項激勵計劃。

這張路透社於2023年5月2日拍攝的設計照片中，可以看到富士康（Foxconn）的標誌。（Reuters）

政府承諾，若參與計劃的公司在一定期限前達到特定的生產目標，便可獲現金獎勵。莫迪政府冀在在2025年前，將製造業佔經濟的比重增至25%。

然而，根據路透見到的政府文件與信件顯示，一方面許多參與計劃的企業根本未能啟動生產；另一方面，達標的企業則發現，政府發放資助的進度緩慢。

圖為2024年8月22日，印度總理莫迪（Narendra Modi）在波蘭華沙總理府與波蘭總理圖斯克（Donald Tusk，不在圖中）一同出席聯合新聞發布會。（Reuters）

印度商務部分析顯示，截至去年10月，參與計畫企業合計生產價值1,519.3億美元的貨物，僅達政府設定目標的37%。政府則對外發放17.3億美元獎勵金，發放目標達成率不到8%。

報道稱，該計劃有效重振了製藥業與手機製造等產業，不過由於鋼鐵、紡織、太陽能板製造等產業難以與中國同業進行低價競爭，因此該計劃在相關產業的成效則不如預期。

2023年4月19日，印度國旗在印度孟買市的印度證券交易委員會（SEBI）總部前飄揚。 （REUTERS）

兩名政府官員告訴路透社，該計劃的結束並不意味著印度放棄重振製造業，相反，莫迪政府目前已正計劃替代方案。