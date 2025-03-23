英國下令徹查希斯路機場停電事件　料最快六週內出具報告

英國倫敦希斯路機場（Heathrow Airport，又譯希斯羅或希思路機場）附近一個變電站3月21日起火，致機場停電近一日，至少1350個航班停飛，數十萬乘客受影響。英國能源安全及淨零排放事務大臣文立彬（Ed Miliband）周六（3月22日）要求監督全國天然氣及電力網絡的國家能源系統營運商（NESO）徹查事件，預料最快六週內出具初步調查報告。



機場方面跟進調查，董事長Paul Deighton指前交通大臣、機場董事會成員Ruth Kelly將就今次停電事件，對機場的危機管理舉措及對緊急應對措施程序進行審查。

他還強調，Kelly審查目的還包括找出任何可改進的地方，以提升機場應對未來危機的韌性。

文立彬在社交媒體發文，停電事件令數千人與企業營運造成嚴重影響，希望調查能就關鍵國家基礎設施的能源韌性，汲取更廣泛的教訓，強調政府決心盡一切努力，防止事件重演。