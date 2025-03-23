中國AI新貴群核科技創辦人：哈佛、史丹福畢業生棄美投中初創企業

中國人工智能（AI）行業近年發展迅速，今年初DeepSeek推出R1模型性能媲美ChatGPT吸引全球關注。美國媒體近日報道，隨着中國AI技術發展，來自美國頂尖學府如哈佛大學、史丹福大學的畢業生，甚至曾在矽谷科技巨企工作的工程師，紛紛將求職的目光投向中國的AI初創企業。



中國AI初創企業從招聘困難到吸引全球頂尖人才

彭博社3月20日報道，中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）聯合創辦人兼董事長Victor Huang透露，過去中國AI初創企業要在本地招攬工程師並不容易，然而這種情況近月已發生翻天覆地的變化。

中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）與深度求索（DeepSeek）被譽為「杭州六小龍」。（網絡圖片）

自群核科技被評為杭州「六小龍」之一後，招聘人才變得容易多了，許多來自清華大學、北京大學、浙江大學等中國名校，甚至來自哈佛、史丹福等世界頂級學府的優秀人才，紛紛投簡歷毛遂自薦，有些甚至已加盟他們公司。

Victor Huang興奮地分享：「過去兩個月的變化非常大，不少頂尖學府的畢業生，甚至曾在矽谷工作的人，都選擇回流中國加入我們的團隊。」

DeepSeek強勢崛起引領中國AI初創發展熱潮

據報道，杭州AI初創企業深度求索（DeepSeek）今年1月發表較低成本的AI模型後驚動業界，讓全球重新評估中國在人工智能領域的競爭力。DeepSeek的橫空出世帶動整個行業的關注，讓更多中國初創企業獲得資本市場及人才的青睞。

這張路透社2025年1月27日拍攝的插圖中，可以看到中國人工智能（AI）公司深度求索（DeepSeek）的標誌。（Reuters）

報道指，群核科技受惠這股潮流，該公司專注於開發空間設計軟件，協助用戶規劃室內設計，並積極開發國際市場。

美國收緊移民政策成中國人才回流關鍵因素

報道同時提到，美國移民政策的不確定性亦成為這股回流潮的「推手」。許多在美國留學和工作的中國工程師因簽證政策問題，未能順利留在當地發展，因此決定回流中國。

2020年2月18日，美國伊利諾伊大學香檳分校網站分享群核科技旗下酷家樂的三位聯合創辦人：（由左至右）Hao Zhu、Victor Huang和Hang Chen，自2011年創辦公司後，員工數已增加至1300人。（網絡圖片）

這些回流人才當中，不乏曾在矽谷科技巨企工作的資深工程師。Victor Huang本人便是其中之一，他本科畢業於浙江大學，其後負笈美國伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）獲得電腦科學碩士學位，曾在美國英偉達（Nvidia，輝達）工作兩年，最終選擇回國創業。

群核科技今年2月向港交所提交上市申請

Victor Huang表示，群核科技在今年2月已向香港交易所，提交首次公開招股（IPO）的申請，計劃集資3億至5億美元（約23.3至38.9億港元），估值或超20億美元（約155.5億港元）。

中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）創辦人Victor Huang。（群核科技Linkedin網站）

群核科技與深度求索被譽為杭州「六小龍」

與今年爆紅的深度求索（DeepSeek）一樣，群核科技被譽為杭州「六小龍」。

群核科技成立於2011年，總部位於中國杭州，主打由AI驅動的3D設計與空間規劃技術，旗下產品「酷家樂」在家居裝修、零售家具和房地產等行業應用廣泛。