中國AI新貴群核科技創辦人：哈佛、史丹福畢業生棄美投中初創企業
中國人工智能（AI）行業近年發展迅速，今年初DeepSeek推出R1模型性能媲美ChatGPT吸引全球關注。美國媒體近日報道，隨着中國AI技術發展，來自美國頂尖學府如哈佛大學、史丹福大學的畢業生，甚至曾在矽谷科技巨企工作的工程師，紛紛將求職的目光投向中國的AI初創企業。
中國AI初創企業從招聘困難到吸引全球頂尖人才
彭博社3月20日報道，中國AI初創企業群核科技（Manycore Tech Inc.）聯合創辦人兼董事長Victor Huang透露，過去中國AI初創企業要在本地招攬工程師並不容易，然而這種情況近月已發生翻天覆地的變化。
自群核科技被評為杭州「六小龍」之一後，招聘人才變得容易多了，許多來自清華大學、北京大學、浙江大學等中國名校，甚至來自哈佛、史丹福等世界頂級學府的優秀人才，紛紛投簡歷毛遂自薦，有些甚至已加盟他們公司。
Victor Huang興奮地分享：「過去兩個月的變化非常大，不少頂尖學府的畢業生，甚至曾在矽谷工作的人，都選擇回流中國加入我們的團隊。」
DeepSeek強勢崛起引領中國AI初創發展熱潮
據報道，杭州AI初創企業深度求索（DeepSeek）今年1月發表較低成本的AI模型後驚動業界，讓全球重新評估中國在人工智能領域的競爭力。DeepSeek的橫空出世帶動整個行業的關注，讓更多中國初創企業獲得資本市場及人才的青睞。
報道指，群核科技受惠這股潮流，該公司專注於開發空間設計軟件，協助用戶規劃室內設計，並積極開發國際市場。
美國收緊移民政策成中國人才回流關鍵因素
報道同時提到，美國移民政策的不確定性亦成為這股回流潮的「推手」。許多在美國留學和工作的中國工程師因簽證政策問題，未能順利留在當地發展，因此決定回流中國。
這些回流人才當中，不乏曾在矽谷科技巨企工作的資深工程師。Victor Huang本人便是其中之一，他本科畢業於浙江大學，其後負笈美國伊利諾伊大學香檳分校（University of Illinois Urbana-Champaign）獲得電腦科學碩士學位，曾在美國英偉達（Nvidia，輝達）工作兩年，最終選擇回國創業。
群核科技今年2月向港交所提交上市申請
Victor Huang表示，群核科技在今年2月已向香港交易所，提交首次公開招股（IPO）的申請，計劃集資3億至5億美元（約23.3至38.9億港元），估值或超20億美元（約155.5億港元）。
群核科技與深度求索被譽為杭州「六小龍」
與今年爆紅的深度求索（DeepSeek）一樣，群核科技被譽為杭州「六小龍」。
群核科技成立於2011年，總部位於中國杭州，主打由AI驅動的3D設計與空間規劃技術，旗下產品「酷家樂」在家居裝修、零售家具和房地產等行業應用廣泛。