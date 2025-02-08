Deepseek｜潘梓正曾是Nvidia實習生　哈佛學者嘆未能留住中國人才

中國人工智能企業DeepSeek近期強勢崛起，挑戰美國在AI領域的主導地位。美國前助理國防部長、哈佛甘迺迪政府學院（John F. Kennedy School of Government）創始院長艾利森（Graham Allison）近日撰文指，DeepSeek旗下一名關鍵工程師潘梓正曾是英偉達（Nvidia，又譯輝達）的實習生，可惜美國未能留住他，他其後返回中國加入DeepSeek並稱為重要一員。艾利森概嘆類似錢學森與潘梓正的情況一再上演。



艾利森2月1日在其社交媒體帳戶撰文，題為：「誰失去了DeepSeek？」

艾利森認為DeepSeek本有機會在美國誕生，可惜美國並沒有將中國人才留住，導致「錢學森回國」的劇本再一次上演（錢學森在中國出生，1935年前往美國留學工作，其後因被指控加入共產黨而被驅逐出境。錢學森於1955年返回中國，在「兩彈一星」工程中扮演了重要角色）。

艾利森在文中提及的工程師，就是目前DeepSeek團隊的關鍵工程師潘梓正。艾利森指，潘梓正是DeepSeek多模態團隊的第四位工程師，在開發DeepSeek的R1模型起到重要作用。在返回中國前，他曾在英偉達實習過四個月。

艾利森認為，潘梓正決定回中國發展，是因為矽谷公司未能為他提供機會。這種「人才流失」，讓他感到嫉妒失望，這也提醒美國必須更努力地吸引和挽留人才，包括來自中國的人才。在美中科技競賽中，美國應該盡一切努力避免失去更多像錢學森和潘梓正這樣的人才。

美國前助理國防部長、哈佛甘迺迪政府學院創始院長艾利森（Graham Allison）近日撰文指，DeepSeek旗下一名關鍵工程師潘梓正曾是英偉達（Nvidia，又譯輝達）的實習生，可惜美國未能留住他，他其後返回中國加入DeepSeek並稱為重要一員。艾利森概嘆類似錢學森與潘梓正的情況一再上演。（X@GrahamTAllison）

英偉達的高級研究科學家禹之鼎在得悉DeepSeek超越ChatGPT登頂蘋果App Store後，分享實習生潘梓正選擇回國時指出，2023年夏季，潘梓正是英偉達的實習生，當英偉達考慮給予他全職工作機會時，潘梓正毅然選擇加入DeepSeek，而當時DeepSeek多模態團隊僅有三個人。在DeepSeek，潘梓正做出重要貢獻，參與包括DeepSeek-VL2、DeepSeek-V3和DeepSeek-R1等多個關鍵項目。

禹之鼎表示：「潘梓正的情況是我近年來看到的一個常見例子。很多最頂尖的人才都來自中國，而這些人才並不一定只能在美國公司取得成功。相反，我們能從他們身上學多許多。」

潘梓正2024年全職加入DeepSeek，擔任研究員。在DeepSeek超越ChatGPT登頂App Store下載榜第一時，潘梓正在X上分享自己的感受：「這個時刻對我來說意義非凡。」（This moment is absolutely phenomenal to me）