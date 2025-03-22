金秀賢洗碗照T恤來自金賽綸母親！《橫豎研究所》揭阿姨真實身分

韓國女星金賽綸2月不幸輕生，韓星金秀賢被YouTube節目《橫豎研究所》爆料昔日和未成年的金賽綸交往，連下身沒穿外褲的私下洗碗照也被曝光。



《橫豎研究所》昨（21）晚間透露金秀賢洗碗照的上衣，竟是金賽綸母親的衣服，同時也曝光不斷發聲的金賽綸阿姨，正是金賽綸媽媽結交20年的好友。

金秀賢下身沒穿外褲的私下洗碗照（Youtube@가로세로연구소影片截圖）

金賽綸母親指出，自己既是女兒的經紀人也是家庭主婦，當時認識了同為童星母親的這位阿姨，兩人相互扶持就這樣結交了20年，成為彼此的家人（Youtube@가로세로연구소影片截圖）

金賽綸母親昨日也再度痛斥李鎮浩誹謗自己的好友，並要求李鎮浩道歉（Youtube@가로세로연구소影片截圖）

《橫豎研究所》今日晚間上線直播，驚人爆料，

「金秀賢洗碗穿的那件衣服，是金賽綸媽媽的。那件衣服是金賽綸媽媽在家當作睡衣來穿的長版T恤。」



該言論一出，瞬間引起留言版一陣騷動。

韓國女星金賽綸2月不幸輕生，一位阿姨出面爆料她生前遭金秀賢逼債、YouTuber李鎮浩毀謗，李鎮浩近日質疑這位阿姨並不存在，昨（21）日金賽綸母親再度透過《橫豎研究所》發聲，

「李鎮浩，你嘴裡說的那位『假阿姨』，沒有那種人，她就是賽綸的阿姨，如果真有『假阿姨』，要提告的應該是我們吧，為何老是要我解釋說明，你在模糊焦點，大眾就會忘記你做的事嗎？」



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金賽綸母親指出，金賽綸6歲時就是童星，自己既是女兒的經紀人也是家庭主婦，當時認識了同為童星母親的這位阿姨，兩人相互扶持就這樣結交了20年，成為彼此的家人，

「她像朋友般傾聽心事、幫我餵飽小孩，這不就是真正的家人嗎？到底要做什麼才能變成真的阿姨？而我對於那位姊姊的女兒也是親阿姨般的存在。」



金賽綸母親承認自己也將事情委託給阿姨處理，這一個月來阿姨也一直守在她身邊，認為過去3年裡，金賽綸承受有計劃性的虛假新聞，而這位「阿姨」代表遺屬對外的溝通角色，具備正當性的。

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金賽綸母親昨日也再度痛斥李鎮浩誹謗自己的好友，並要求李鎮浩道歉，

「李鎮浩，請問道歉很難嗎？我是拜託了什麼很困難的事嗎？請你停止模糊本質的行為。」



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