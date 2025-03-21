金賽綸疑遭丈夫家暴「離世當日錄音曝光」生前摯友曾收脖子刀痕照

金賽綸選擇在金秀賢生日2月16號走上絕路，沒想到過世不到一個月就爆出兩人曾經交往，甚至男方無情逼債等消息，引發軒然大波，尤其韓國自媒體「橫豎研究所」不斷爆料，指控娛樂名嘴李鎮浩透過YouTube攻擊金賽綸，也是逼死人的元凶之一。不過李鎮浩無懼遭到金賽綸方面提告，繼19號晚公布金賽綸自招已婚、墮胎的錄音後，昨（20）日再公布一段新的錄音，這段錄音是在她過世當天錄製，能聽到金賽綸的摯友、經紀公司的人對話，並將金賽綸輕生的矛頭指向她的另一半。



李鎮浩爆出金賽綸過世當天的錄音。（news1）

李鎮浩釋出一段金賽綸經紀公司人員跟摯友的對話。（YouTube@연예 뒤통령이진호）

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李鎮浩19號提到金賽綸跟現任男友有了孩子，雖然已經墮胎，但在男方的威脅之下成婚，由於男方在美國的某間大公司任職，因此金賽綸已經飛過去美國陪伴對方。昨天李鎮浩再公布一段錄音，時間是2月16日晚間9點39分，內容為金賽綸所屬經紀公司（非GOLDMEDALIST）的A某與金賽綸生前摯友B某之間的對話。

B某先提到，其實在金賽綸過世的前一天還一起打高爾夫、聚餐，還說她會去美國可能就是因為「那個男人」，「我聽說她被那個男的打了，事情鬧很大。他有暴力行為，那些暴力行為的照片金賽綸全部都傳給我了。」這段對話發生在金賽綸過世當天，對於她的驟然離開，兩人也深感不可置信。

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B某表示金賽綸去美國之後就沒有那麼常見面，不過她的另一半似乎是控制狂，B某在對話中提到：

「那個人還找上門來，對我亂罵一通，我都沒有回應、沒有傳訊息。我是很想罵他，但為了賽綸我沒有回應。那個男的還一直換號碼跟我聯絡，但我直到最後都沒有主動聯絡他。賽綸覺得對我很抱歉，還說他邊施行暴力、邊威脅人，也傳給我脖子上有刀痕的照片，說這是真的。」



這讓B某看不下去，跟金賽綸說「這也太慘了」，也因此當金賽綸從美國回來後就一起吃飯、聊了很多。就在金賽綸過世的兩天前，雙方在首爾見面，未料這就是最後一次。B某提到：

「朋友都覺得金賽綸是因為那個男的才自殺，因為他一直用人身攻擊、威脅的方式講話。」



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金賽綸過世的消息躍上媒體版面後，許多人都連絡B某，這也讓B某大為震驚，之後也跟聚在金賽綸家中的朋友要一起去靈堂弔唁，並確認靈堂位置，不過這時候A某也說了：

「這件事肯定讓人很不好受，不過她媽媽（金賽綸母親）一直沒接電話。」



李鎮浩放出這段錄音，似乎就是要證實金賽綸過世並非因為金秀賢逼債與曾經交往的關係，而是來自「先生」的家暴。

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