特朗普嫌肖像畫太醜促州議會撤下　質疑畫家故意扭曲

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月24日於網上發文，要求科羅拉多州（Colorado）州議會撤下其肖像畫，批評畫作故意扭曲其容貌，又批評畫家江郎才盡。



特朗普在Truth Social發文表示，沒有人喜歡自己糟糕的照片或畫像，但在科羅拉多州的州議會大樓，展示的歷屆州長和總統肖像中，他的一幅被故意扭曲，程度可能前所未有。

特朗普表示，同一名畫家也為前總統奧巴馬（Barack Obama）作畫，但對方看起來很棒，「但我的（畫）實在是最糟的」。他推測，畫家肯定是年齡增長，因此失去才華。據指出，該畫家另一幅作品為小布殊（George W. Bush）。

他又稱，寧願在州議會沒有肖像，也不願有這張畫。但該州許多民眾都打電話或寫信來投訴，他因此向屬於激進左翼的民主黨籍州長波利斯（Jared Polis）把畫拆下。

2025年3月13日，美國科羅拉多州（Colorado）州長波利斯（Jared Polis）會見記者。（Getty Images）

特朗普又嘲諷，波利斯在打擊犯罪方面軟弱，任由委內瑞拉幫派Tren de Aragua進佔州內城市Aurora，但「別擔心，我們拯救了它！」波利斯應為此感到羞恥。