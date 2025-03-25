美代表團訪格陵蘭　丹麥外長：反映出「美國人不恰當欲望」

丹麥外交部長拉斯穆森（Lars Lokke Rasmussen）針對美國副總統夫人本周將率代表團訪問格陵蘭島一事批評說，這一舉動反映出「美國人不恰當的欲望」。



由美國副總統萬斯的夫人烏莎（Usha Vance）率領的代表團計畫本周訪問丹麥自治領地格陵蘭。代表團計畫於3月27日至29日到訪格陵蘭島。該團將首先訪問格陵蘭島的一個美軍基地，烏莎將與兒子一起觀看狗拉雪橇比賽。

法新社引述格陵蘭島媒體的消息稱，美國代表團成員還包括美國總統國家安全事務助理沃爾茲（Mike Waltz）和曾經擔任礦業高管的美國能源部長賴特（Chris Wright）。

丹麥外交部長拉斯穆森對此次訪問計畫進行了猛烈抨擊，他告訴電視台第二頻道，代表團訪問格陵蘭島的舉動反映出「美國人不恰當的欲望」。他同時強調，此訪恰逢「格陵蘭剛剛舉行了選舉，還沒有成立格陵蘭政府」。

新華社引述丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）23日在首都哥本哈根對記者的講話說，丹麥希望與美國合作，但這種合作必須也只能建立在國家之間相互尊重主權的基本價值觀之上。她說，烏莎此訪「是我們正在認真對待的事情」。

2025年3月9日，格陵蘭11日舉行的大選前，一名男子在首都努克走過丹麥-挪威傳教士埃格德（Hans Egede）的雕像，旁邊有一面丹麥國旗隨風飄揚。（Reuters）

2025年1月20日，美國副總統當選人萬斯（JD Vance）與夫人烏莎（Usha Vance）出席總統就職典禮。（Getty Images）

格陵蘭總理批評為「挑釁」

格陵蘭總理埃格德（I.A. Mute B. Egede）星期一（3月24日）說，這一訪問行為是美國政府的「挑釁」，自治政府不會與代表團會面。

埃格德指華盛頓派遣代表團前往丹麥領土干涉其政治事務，而美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）覬覦丹麥領土。埃格德在接受格陵蘭日報 Sermitsiaq採訪時質疑沃爾茲參與代表團的意圖，稱「此次訪問的唯一目的是炫耀力量，不應誤解這一信號」。

埃格德稱，美國曾是格陵蘭島值得信任的朋友和盟友，雙方合作密切，「但這段時期已經結束。」

中國新聞社引述路透社的報導說，格陵蘭島民主黨主席尼爾森（Jens Frederik Nielsen）呼籲格陵蘭島保持政治團結，並批評美國代表團此訪不合時宜，因為當前正處於格陵蘭島組建聯合政府談判期間，下周還將舉行市政選舉。

3月11日，格陵蘭島舉行自治議會選舉，民主黨成為議會第一大黨，按規定將與其他政黨協商組成聯合政府。

圖為2025年3月24日，美國總統特朗普（Donald Trump）在白宮發表講話。（Reuters）

尼爾森強調，格陵蘭島不能被迫捲入「我們自己不願參與的權力遊戲」。

2024年12月，作為美國當選總統的特朗普宣稱，出於國家安全和全球自由的目的，「美國認為，（美國）擁有和控制格陵蘭島是絕對必要的」。此言論引發丹麥政府和格陵蘭自治政府的強烈不滿。

自1月重新掌權以來，特朗普一再表示，他希望美國接管格陵蘭，他拒絕排除使用武力實現這一目標的可能性。

格陵蘭島位於北美洲東北部，是世界第一大島。該島是丹麥的自治領地，有高度自治權，國防和外交事務由丹麥政府掌管。美國目前在格陵蘭島有一座主要軍事基地。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

