意大利民宿氣爆成廢墟　英遊客75%燒傷　事發前「恐怖預言成真」

意大利羅馬一間民宿日前發生恐怖氣爆意外、造成一名54歲觀光客身受重傷，至今仍在醫院搶救中。



據了解，該棟三層建築於當地時間週六發生爆炸意外，整層民宿秒成廢墟，該名觀光客被救出時全身75%三度燒傷，目前仍在接受治療。

事件發生在當地時間22日上午8時30分，位於羅馬蒙特維爾德區的一間民宿。（Google Maps截圖）

羅馬蒙特維爾德區。（Google Maps截圖）

事發前曾說這句話變恐怖巧合 點圖放大了解更多：

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綜合《今日羅馬（Roma Today）》等外媒報道，事件發生在當地時間22日上午8時30分，位於羅馬蒙特維爾德區的一間民宿；爆炸意外發生當下瓦礫四散，不僅砸毀了下方停放的車輛，甚至連一旁的潘菲利別墅（Villa Pamphilj）圍牆也遭毀損。

市長瓜爾蒂耶里（Roberto Gualtieri）針對這宗意外作出說明，坦言雖然沒有人員死亡，但有一名來自蘇格蘭的旅客因此受到重傷；據了解，54歲的帕特森（Grant Paterson）被從瓦礫堆救出時全身75%面積三度燒傷，後被送醫救治。

值得一提的是，這次氣爆意外還有一個恐怖巧合；帕特森在事發前幾天才在個人社群平台上分享旅遊見聞，大讚民宿環境良好的同時，笑稱如果自己「沒有以某種可怕的方式死去的話」這將會是令人愉快的一週。詳細事故原因仍待調查。

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