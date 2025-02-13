火燒屁股！巴西女子Motorola手機「放褲袋突爆炸」　恐怖畫面曝光

巴西戈亞斯州（Goiás）發生一宗驚險意外，有一名女子在商場購物時，放在牛仔褲後口袋的手機突然爆炸起火，導致女子嚴重燒傷，當時商店內的監視器也錄下整個恐怖過程。



根據巴西媒體g1報道，這一事件發生在本月8日，當時有一名女子正和丈夫在當地商場逛街，從監視器拍到的話可以看到，女子的牛仔褲後口袋竟突然爆炸起火，且火勢一路直竄到她的肩膀，讓她嚇得立刻逃離現場，手上的物品全掉到地上，丈夫也試着替她滅火。

一名巴西女子放在牛仔褲後口袋的Motorola E32手機突然爆炸起火，導致女子嚴重燒傷。（X@meganoticiascl）

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這名女子的丈夫在接受訪問時表示，爆炸的手機為Motorola E32，購買至今僅1年，而妻子事發後被送往醫院，經診斷確認身上有一級及二級燒傷，需接受治療。

Motorola也發布聲明表示，他們已經主動聯繫消費者，準備展開詳細調查，並針對手機進行技術分析，以釐清事故原因：

我們始終將消費者安全視為首要任務，所有產品皆經過嚴格測試，確保符合最高品質標準，提供安全的使用體驗。

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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】