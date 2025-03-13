沙特主權基金設免稅零售新公司Al Waha　冀吸引全球遊客

免稅購物聽起來可能不是最迷人的產業，但它對全球旅行者而言十分重要。日前，沙特主權財富基金宣布了沙特王國吸引全球遊客的最新舉措：即成立一家致力於免稅零售的新公司Al Waha。



該新公司將由沙特公共投資基金（PIF）設立。PIF官網報道稱：「Al Waha將成為旅遊零售業的領導者，通過提升旅客體驗推動沙特在快速增長的旅遊零售市場中佔據更大份額。」

「對沙特而言是里程碑式的創舉」

沙特旅遊部2023年統計報告顯示，國際遊客在沙特的消費總額為1410億沙特里亞爾（約2,921億港元），其中購物支出為255億里亞爾（約466億港元），佔總消費的18%。

Al Waha的推出，是沙特為大幅提升其旅遊和航空業的全球競爭力作出的最新努力。PIF中東和北非投資消費品和零售主管Majed Al-Assaf表示：「沙特未來在旅遊零售支出中獲得更大份額的潛力很大，遊客的持續增加，以及在當地舉辦的全球活動為創造可持續的旅遊零售收入提供了新機會。」

圖為沙特首都利雅得（Riyadh），是中東地區最大、發展最快的大都會區之一，也是沙特其中一個旅遊點。（Getty）

Al Waha將在全國精選地區開設奢侈品零售店，銷售包括獨特、高品質沙特產品在內的各種商品，以免稅方式經營其機場門店，並將在陸地邊境口岸和海港以及機上購物等渠道探索更多旅遊零售機會。值得注意的是，2023年1月，沙特官員否認了媒體報道中關於正在考慮在機場免稅店出售酒類的說法。

近年來，《穆迪達維特免稅報告》（Moodie Davitt Report）一直專注於沙特航空和旅遊零售行業。實際上，2024年2月，《穆迪達維特免稅報告》就曾首次提及該項目。該項目最初被稱為「Project Travel Retail」（即旅遊零售項目）。《穆迪達維特報告》創始人兼董事長馬丁·穆迪（Martin Moodie）對該免稅項目給予高度評價：「首家沙特免稅零售商的成立，對沙特而言是里程碑式的創舉。」

不斷擴大的航空和零售基礎配套設施

在宣布成立Al Waha之前，PIF 已經在旅遊、航空和零售領域進行了一系列投資，逐步釋放戰略部門的能力，以進一步實現沙特經濟多元化。

2022年11月，PIF宣布擴建現有的薩勒曼國王國際機場，使其成為世界上最大的機場之一。到2030年，該機場預計容納多達1.2億名旅客，到2050年容納1.85億名旅客，貨物處理能力達到350萬噸。就零售空間而言，將有12平方公里專門用於支持設施、住宅、娛樂、零售店和其他物流，佔地面積約為三個中央公園的大小。

2023年3月，PIF推出了新的國家航空公司——利雅得航空（Riyadh Air），計劃於今年夏天開始商業運營。利雅得航空此前宣布，其目標是至本世紀末能夠為100多個目的地提供服務，為沙特經濟的貢獻將高達200億美元（約1,554億港元）。

目前沙特航空業領域，沙特阿拉伯航空（Saudia）是沙特最大的航空公司。（Getty）

國際旅遊媒體《旅行與旅遊世界》（Travel and Tour World）發布時評認為，「對於國際遊客來說，這些變化為他們在沙特的旅行提供了更加全面和愉悅的體驗。機場免稅購物以及預期的旅遊基礎設施擴張，將為國際遊客提供更大便利，遊客的體驗也將變得多元。」

與此同時，「隨着Al Waha 的成立和薩勒曼國王國際機場的不斷擴張，沙特有望成為旅遊業和旅遊零售業的全球領導者。憑藉利雅得航空、Al Waha等計劃，以及全面升級的機場設施，沙特的旅遊業將在未來幾年實現持續增長並獲得全球認可。」

旅遊業是「新石油」，中國市場是關鍵

據觀察者網了解，發展旅遊業已成為沙特阿拉伯「2030願景」戰略的核心支柱之一。沙特政府期望通過旅遊業的蓬勃發展，推動就業增長、加速經濟結構多元化，並確保經濟的可持續發展。

此前，沙特旅遊局亞太市場總裁Alhasan Aldabbagh曾向觀察者網表示，「中國市場是實現沙特『2030願景』的重要組成部分和強大助推器，當前沙中關係達到了前所未有的親密和信任高度，這為沙特旅遊業在中國市場的發展奠定了堅實基礎。沙特將自己定位為中國遊客的首選目的地，我們的目標是到2030年接待500萬中國遊客。」

而在旅遊零售方面，環球藍聯（Global Blue）的數據進一步證明了中國市場的強勁消費力：中國遊客貢獻了全球25%的免稅奢侈品銷售額，且在海外免稅店的消費偏好集中於奢侈品、化妝品和電子產品。沙特作為新興旅遊目的地，其免稅商品（如香水、美妝、酒類等）持續吸引着中國高消費群體。

2023年12月17日，沙特城市吉達（Jeddah）的紅海購物中心（Red Sea Mall）。（Getty）

今年適逢中沙建交35周年，兩國將共同舉辦首次「中沙文化年」 進一步促進文化和旅遊的交流與合作。沙特近期推出的一系列措施，包括簡化簽證程序、開通新航線以及豐富多樣的旅遊產品，已成為吸引中國遊客的重要因素。

業內專家向觀察者網透露，沙特阿拉伯宣布成立免稅公司，旨在推動旅遊業與經濟的多元化發展。這一舉措為中沙兩國在文化、旅遊及經濟領域的合作提供了新的機遇和廣闊前景。

本文獲《觀察者網》授權轉載

