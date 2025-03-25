不滿美國代表團訪問格陵蘭　丹麥首相：不可接受的施壓

丹麥首相弗雷澤里克森（Mette Frederiksen）周二（3月25日）說，美國正在對格陵蘭島施加不可接受的壓力。本週，美國代表團將訪問格陵蘭。



路透社報道，美國代表團將於周四（27日）至周六（29日）到訪格陵蘭。代表團由副總統萬斯（JD Vance）的妻子烏莎（Usha Vance）率領，隨行人員包括白宮國家安全顧問沃爾茲（Michael Waltz）和能源部長賴特（Chris Wright）。

弗雷澤里克森告訴TV2：「我不得不說，在這種情況下，對格陵蘭和丹麥施加壓力是不可接受的。我們將抵制這種壓力。」

美國代表團並未受到格陵蘭或丹麥政府的邀請。

白宮國家安全委員會發言人休斯（Brian Hughes）說，代表團此行旨在了解格陵蘭，包括文化、歷史和人民。

2025年3月20日，比利時布魯塞爾，圖為弗雷澤里克森出席歐盟峰會。（Reuters）

弗雷澤里克森駁斥了私人訪問的想法：「你不能與其他國家官方代表進行私人訪問。」

本文獲《聯合早報》授權轉載

