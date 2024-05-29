英媒調查：Lancôme與Estée Lauder等非法僱用童工　揭不人道待遇

英國媒體BBC自去年夏天開始，對香水的供應鏈進行調查。



結果發現許多知名大牌，像是Lancôme（蘭蔻）、Estée Lauder（雅詩蘭黛）等，都利用非法童工來採摘原料，支付極低的薪水、工時不合理，違反先前在聯合國簽署的承諾。

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根據BBC調查，Lancôme、Estée Lauder的香水原料供應商使用的茉莉花，都是由未成年人採摘的，這與品牌宣稱的「對童工採取零容忍態度」大相逕庭，這些茉莉花都來自埃及，是香水裡的關鍵成分之一，產量約佔全球供應量的一半。

為了證實消息，BBC記者去年採摘季節來到埃及茉莉花田，實際觀察了情況，一名採花的婦女赫巴（Heba）表示，只要摘得越多就能賺越多，她需要4個5到15歲的孩子來幫忙，當天他們共採了1.5公斤的茉莉花，三分之一的收入要支付給地主，扣完後約只賺到1.5美元（約11.72港元）。

在埃及，15歲以下的孩童不得在晚間9點至上午7點間工作，以避免被烈日過度曝曬，他們常常都要在清晨或是深夜開始工作。

這些被採摘的茉莉花經秤重後，會送到當地的工廠來提煉茉莉花油，接著出口到製造香水的公司，製作成一瓶要價數百甚至數千元的香水。

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有奢侈品牌內部人士透露，為了縮減預算，許多公司都會壓低薪資，層層剝削之下，最基層的勞力工作者賺到的錢非常微薄。

對此報道，Lancôme的總公司萊雅集團（L'Oréal）回應，公司致力於尊重人權，2024年1月，合作夥伴曾到茉莉花田現場進行人權影響評估，以識別潛在的侵犯人權行為，努力預防和減輕這些問題的方法，重點關注童工風險。

Estée Lauder則表示：「我們相信所有兒童的權利都應該受到保護，我們已經聯繫我們的供應商來調查這嚴重的問題，公司已經認識知到茉莉花供應鏈的複雜環境，正在採取行動獲得更好的供應鏈透明度，並努力改善基層勞力者的生計。」

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