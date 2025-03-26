泰國總理佩通坦捱過不信任動議 發貼文感謝執政聯盟支持
撰文：莊勁菲 羅保熙
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泰國國會下議院3月26日就針對總理佩通坦（Paetongtarn Shinawatra）的不信任動議進行表決，最終該動議被否決。這位就任僅半年的總理，禦了反對派兩天以來的強勢攻擊，並再次確立了其執政聯盟的穩定性。此前，反對派指責她的領導能力，未能刺激國家經濟，並受到其有權勢的父親、前總理他信（Thaksin Shinawatra）的操控。
38歲的佩通坦是泰國最年輕的總理，據彭博社報導，在500席的眾議院中，有319位議員對這項不信任動議案投下反對票。這項由主要反對黨人民黨（People's Party）提出的議案，只獲得162位議員支持。
佩通坦周三在社交平台X（舊稱Twitter）上發貼文，感謝執政聯盟對她的支持，協助她挺過國會的不信任案投票。她稱，每張票都幫助她和她的內閣來為國家服務。
儘管佩通坦的民調支持率不高，上台後泰國經濟成長速度也遠遠落後於地區內同行，但今日的投票結果顯示佩東丹的聯盟仍然穩固，降低了泰國短期內出現不穩定的可能性。
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