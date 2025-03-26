特朗普簽行政命令改選舉制度　要求選民須證明美國公民身份

路透社報導，美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）3月25日簽署行政命令，要求選民證明自己是美國公民。他表示此舉是要整頓美國選舉，「這個國家因為選舉、虛假選舉和糟糕的選舉而變得病態，我們要想方設法糾正這種情況。」



根據新的指令，美國選民將首次在聯邦投票表格上，被問及公民身份問題。這項命令指出，美國未能「實施基本且必要的選舉保護措施」，呼籲各州與聯邦機構合作分享選民名單，並起訴選舉犯罪。據報，有關命令也試圖從不遵守規定的州手中收回聯邦資金。

行政命令還要求國土安全部部長，確保各州能夠查閱驗證登記選民公民身份或移民身份的系統。它還指示國土安全部和政府效率部的一名管理人員，審查各州選民登記名單，必要時使用傳票，確保名單符合聯邦要求。

2024年10月28日，美國選民在密歇根州底特律的選舉辦公室內為11月5日舉行的總統大選進行提前投票，圖為選民填寫選票。（Reuters）

當地投票權關注團體對此表達擔憂，認為這項規定可能會剝奪部分合格選民的投票權。根據布瑞南司法中心（Brennan Center for Justice）和其他團體2023年的報告，美國估計9%投票年齡公民，也就是2130萬人，無法隨時提供公民身分證明。

公共公民聯合主席吉伯特（Lisa Gilbert）批評，特朗普的行政令是「對民主的公然攻擊，也是獨裁者對權力的攫取」。

近年，共和黨試圖對選舉投票施加更多限制，民主黨則支持郵寄投票和提前投票，簡化投票流程。而這項命令與特朗普過去長期批評選舉程序的做法一致，他經常聲稱選舉遭到操控，甚至在選舉結果出爐前就作出這樣的宣稱。

不過，有分析指此舉可能很快就會面臨挑戰，因為各州握有廣泛的權力制定各自的選舉規則。