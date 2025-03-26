朔爾茨任期結束　德國新政府擬採取更嚴格移民政策

德國新一屆聯邦議院成立，總理朔爾茨政府的任期隨之結束。目前新一屆政府尚未組建，但預計聯合執政的兩個政黨將對移民採取更嚴格的做法。



新華社報道，新一屆德國聯邦議院於星期二（3月25日）成立並召開首次全體會議。根據慣例，上一屆聯邦政府的任期隨之結束。總理朔爾茨（Olaf Scholz）與其他政府成員，當天收到總統施泰因邁爾（Frank-Walter Steinmeier）的解職證明，但會繼續履行職責至新政府成立。

德國於2月23日舉行大選，基督教民主聯盟和基督教社會聯盟組成的聯盟黨（CDU/CSU），得票率領先其他政黨。基民盟領袖默茨即將成為新一任總理。

來自基民盟的克勒克納（Julia Klockner），在星期二的聯邦議院全體會議上當選新一屆聯邦議院議長，她曾任農業部長。

朔爾茨的社會民主黨在大選中位列第三。預計基民盟和社民黨將共同組閣，目前兩黨仍在就組建新政府進行談判。

根據政治新聞網站（Politico）看到的談判文本草案，基民盟和社民黨同意在移民問題上採取更嚴格的做法。兩黨已批准一連串政策，包括大幅增加拘留等遣返移民的能力；暫停移民家庭團聚兩年；擴大可遣返移民的安全國家名單，包括阿爾及利亞、印度、摩洛哥和突尼斯；引入規則，驅逐面臨監禁的移民；取消遣返前的強制法律援助。

這些做法預計成為德國數十年來最嚴格的移民政策。然而，基民盟和社民黨尚未在移民問題的所有方面達成一致。基民盟提出其他國家建立庇護處理和遣返中心，但社民黨目前對此表示拒絕。

此外，兩黨在國防開支問題上也有待達成共識。

基民盟極力推動將國防開支從佔國內生產總值（GDP）的2%，大幅提高到3.5%，遠遠超出北約規定的目標。這個舉措會提高德國在全球軍事強國中的排名，並對歐洲防務產生重大影響。

社民黨雖然承認有必要加強國家武裝力量，但並不認同如此大的跨步。兩黨也正在徵兵制度問題上繼續談判。

本文獲《聯合早報》授權轉載

