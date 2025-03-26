土耳其撐伊斯坦堡市長示威持續　拘逾1400人　法新社譴責逮捕記者

土耳其伊斯坦堡市長、總統埃爾多安（Recep Tayyip Erdoğan）的主要政敵伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）3月19日被捕後，當地連日爆發大規模集會示威。土耳其內政部長Ali Yerlikaya表示，截至周二（3月25日），已有逾1418人在示威活動中被拘捕。據報有7名記者被捕，包括1名法新社攝影記者。該媒體對此表示強烈譴責。



周二有7名報道抗議活動的媒體記者遭到伊斯坦堡法院還押候審。其中1人是法新社攝影記者阿克古爾（Yasin Akgul），法新社對此表達強烈譴責。

2025年3月26日，土耳其伊斯坦堡大都會市政廳前，民眾抗議該市市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因腐敗調查被捕。（Reuters）

▼土耳其內政部長：已有1418人被捕

法新社行政總裁兼董事長弗里斯（Fabrice Fries）去信土耳其總統府，指阿克古爾遭到監禁令人無法接受，要求總統盡快干預，讓記者能迅速獲釋。

35歲的阿克古爾和其他人被指控「參與非法集會與遊行」，弗里斯否認，稱阿克古爾只是以記者身分採訪。

2025年3月26日，土耳其伊斯坦堡，民眾抗議該市市長伊馬姆奧盧（Ekrem İmamoğlu）因腐敗調查被捕。（Reuters）

「無國界記者組織」（Reporters Without Border）譴責土耳其逮捕行動「令人憤慨」，該組織的土耳其代表恩德洛格魯（Erol Onderoglu）表示，這反映了土耳其非常嚴峻的局勢。