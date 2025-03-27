美國烏龍泄密續發酵　防長否認泄密指控　共和黨領袖稱他應認錯

美國高官泄密風波持續發酵，一名《大西洋月刊》（The Atlantic）記者被加入多名高官組成的Signal聊天群組，導致對話中美軍襲擊胡塞武裝內容涉嫌外泄。國防部發言人Sean Parnell周三（3月26日）證實國防部長赫格塞思（Pete Hegseth）有在群組透露訊息，赫格塞思隨後發文否認，參議院共和黨領袖圖恩（John Thune）促涉事高官認錯。



《大西洋》在日前情報部門高官參與聽證會後再曝光赫格塞思更多聊天訊息，包括他佈置的襲擊時間表。赫格塞思周三在社交平台回應泄密事件，否認有在聊天群組中泄密，稱襲擊時間表中無出現目標、地點、襲擊路線等訊息，因而不算機密。

美媒報道，日前出席聽證會否認聊天無涵蓋軍事機密，辯解無泄密之嫌的國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）攜聯邦調查局（ FBI）局長帕特爾（Kash Patel）與中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）等人，在周三再度出席聽證會。

加巴德先是承認令記者加入到群組是一個「錯誤（mistake）」，但又重申聊天內容中無涵蓋任何機密，而被指將記者加入群組的國安顧問沃爾茲（Michael Waltz）將為此事負有全部責任，國安委員會亦介入調查，技術專家將查明記者是如何誤入聊天群組。

民主黨質疑聊天訊息應為機密 加巴德：防長有權自行界定

特朗普（Donald Trump，又譯川普）政府在泄密事件後，以訊息不涵蓋軍事機密為由開脫，認為訊息無機密，自然無泄密之嫌。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為加巴德等人出席聽證會。（Reuters）

有民主黨參議員質疑，指赫格塞思在美軍實行襲擊前，他所釋出的訊息須認定為機密，加巴德稱不反對這觀點，但強調防長有權進行界定，以進行「分類與解密（classify or declassify）。」

主張赫格塞思認錯的圖恩還補充，儘管多名涉事高官自知犯錯且應擔責並糾正，但襲擊計劃得到完美執行，而涉事高官還須確保不再犯類似錯誤。