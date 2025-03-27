中國商務部：反對美國將華企列出入口管制清單　不利為對話創氛圍

針對美國商務部宣布將多家中國企業列入出口管制「實體清單」，中國商務部3月26日稱堅決反對，批評美方持續泛化國家安全概念，濫用出口管制措施，又稱此舉不利於為雙方通過對話合作解決問題創造氛圍。



中國商務部3月26日批評，美方持續泛化國家安全概念，濫用出口管制措施。（資料圖片）

中國商務部發言人稱，美方此舉意在打壓遏制他國實體，剝奪他國發展權利，將嚴重損害相關實體合法權益，破壞全球產業鏈供應鏈安全穩定。發言人指出，中方敦促美方立即停止錯誤做法，並將採取必要措施，堅決維護中國實體的合法權益。

美國商務部工業及安全局（Bureau of Industry and Security，BIS）周二（3月25日）在聯邦公報上刊發兩篇公告，一共將54間華企列入「實體清單」，包括一間標明來自香港的公司。指控相關中國公司涉嫌獲取或試圖獲取美國產品，以支持中國量子技術發展，而量子技術可用於軍事領域，認為對美國的國安構成威脅。