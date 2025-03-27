與特朗普公然唱反調　魯比奧：記者納入國安群組是「大錯誤」

美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）3月26日表示，將記者納入國安高層通訊群組是一個「大錯誤」，期待進行改革避免同類事件再次發生。他同時表示，他自己的作用有限。



法新社報導，魯比奧在牙買加舉行的記者會上表示：「很明顯，有人犯了一個錯誤，犯下一個大錯誤，還加入一名記者。我們沒有反對記者的意思，但你不應參與其中。」

魯比奧重申，並非要指責犯錯者，但他同時補充，自己僅參加過兩次群組內的聊天，一次是委派代表，另一次是美國政府公開宣布打擊也門之後。

2025年3月26日，美國華盛頓，圖為特朗普在白宮橢圓形辦公室發表講話。（Reuters）

美國時事雜誌「大西洋月刊」（The Atlantic）總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）最近透露，他無意間被拉入一個加密通訊應用程式Signal的群組，繼而看到華府國安高層討論轟炸也門胡塞武裝的訊息。

本周二，美國總統特朗普（Donald Trump）仍在為下屬辯護，形容事件是新政府上任2個月以來的唯一「小差錯」，並不嚴重。