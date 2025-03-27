剛於香港演出！NewJeans痛失韓國重大代言「飛首爾再看不到她們」

韓國法院3月21日通過ADOR針對旗下女團NewJeans（曾以NJZ名稱活動，在23日於香港Complexcon演出）的假處分聲請，裁定該團不得進行獨立活動，也讓原本滿懷壯志能順利出走的5名女孩吃下敗訴。



相關效應似乎正在發威，韓國關稅廳仁川機場稅關總部宣布結束跟NewJeans之間的宣傳大使合約。

根據韓媒《首爾經濟》今（27）天報道，仁川機場稅關並沒有跟NewJeans續約宣傳大使，先前一入境仁川機場就能看到的NewJeans廣告看板也已經被撤下。

NewJeans曾取代BLACKPINK成為仁川機場的看板主角。（News 1）

NewJeans曾取代BLACKPINK成為仁川機場的看板主角。（Intiz）

如今NewJeans在仁川機場的看板已被撤下。（News 1）

韓媒料因再無當初的正面影響力而被撤掉

仁川機場去（2024）年3月跟NewJeans簽約，認為她們是引領K-pop的新典範，對於文化音樂產業具有重大影響力，因此看上這份影響力，希望能對韓國國民、海外旅客宣傳優質通關服務、取締非法物品等相關業務。

不過才上任宣傳大使一個月，NewJeans就跟製作人閔熙珍爆出與HYBE、ADOR之間的糾紛。加上雙方糾葛至今難解，韓媒就認為恐難達到仁川機場當初期盼的「正面影響力」。

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