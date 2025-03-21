NewJeans被判不得進行獨立活動 去年底單方面解約 如今敗給ADOR
撰文：TVBS新聞網
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【NewJeans／NJZ】韓國女團NewJeans去（2024）年11月片面宣布跟公司ADOR解約，ADOR則在今（2025）年1月向其申請禁止她們簽訂廣告合約的假處分，還追加申請禁止團體從事任何音樂活動。今（21）天法院裁定結果出爐，NewJeans不得進行獨立活動。
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首爾中央地方法院民事庭今天受理ADOR先前提出的假處分，並做出的引用決定，該判決形同禁止NewJeans進行獨立活動，韓國媒體甚至以「NewJeans成員輸了」為題報導。
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去年11月28日NewJeans召開緊急記者會，認為ADOR無視她們的需求、公司待遇沒有改善，因此決定從11月29日0時起跟公司解約。ADOR則在隔（2025）年1月做出回應，先申請成員不得獨立簽訂廣告合約的假處分，隨後擴大假處分的範圍，禁止NewJeans進行寫歌寫詞、表演等音樂活動。
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