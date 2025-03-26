NewJeans懶人包｜改名NJZ與ADOR對簿公堂　 三大爭議點惹網民批評

韓國人氣女團NewJeans（亦稱NJZ）與經紀公司ADOR（屬HYBE娛樂旗下子公司）的合約糾紛，牽涉職場欺凌、合約爭議以及韓國偶像產業體制等問題，長期以來持續引發關注。2024年9月，NewJeans五位成員無預警開啟直播，公開聲援製作人閔熙珍，並指控ADOR存在職場欺凌等問題，最終宣布與ADOR解約，正式進入法律訴訟階段。在此過程中，關於成員Hanni被無視、宿舍環境不佳、代言被撤銷、改名為NJZ等議題不斷發酵，也使整起事件更加撲朔迷離。​根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，相關網路討論在近三個月內仍有高達40,615筆，顯示此案熱度居高不下。



2025年3月21日，首爾中央地方法院對ADOR提出的假處分申請作出裁定，成為本案的關鍵轉折。法院不僅支持ADOR禁止NewJeans以NJZ名義活動的申請，更認定成員對「不當對待的指控」、「打招呼無視行為」等指控證據不足。儘管如此，成員們依然表態將持續抗爭，並於3月23日在香港ComplexCon以NJZ名義演出新曲，當場也宣布將暫停所有活動，以表達對判決的尊重。ADOR則回應這是「成員單方面的決定」，並呼籲儘快展開協商。

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NewJeans遭批公主病、法盲？三大翻車關鍵掀輿論風暴

在製作人閔熙珍的主導下，NewJeans自2022年出道以來憑藉獨特風格迅速爆紅，被譽為K-POP的「清流」。在事件初期，多數網友選擇力挺NewJeans，但隨著爭議延燒，輿論風向逐漸反轉。法院裁定公布後，不少韓國與台灣網友開始質疑NewJeans的做法，認為她們已背離基本的合約精神。透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體，調查各大社群平台在近一周的網路討論，發現「打招呼、革命、違約金、公主病、法盲、說謊」等關鍵字成為焦點。為何從支持變成群嘲？跟著《網路溫度計DailyView》一同來了解吧！

NewJeans事件大數據。（網路溫度計DailyView授權使用）

NewJeans事件大數據。（網路溫度計DailyView授權使用）

1、指控缺乏實證，支持者失望

NewJeans初期因敢於挑戰大公司而贏得同情與支持，許多人相信她們手握鐵證才敢翻臉。不過，法院審理過程與假處分判決出爐後，卻發現她們針對HYBE打壓資源、ILLIT經紀人無視Hanni、ADOR干涉個人活動等多項指控，皆未能提出具體證據，讓外界感到錯愕，網友討論：

「到後面越看越不對勁」

「一開始挺NewJeans的，覺得小蝦米對抗大鯨魚很有骨氣」

「我從去年就不支持閔，但newjeans是從後面一直跳出來支持閔，加上一系列鬧劇才不支持」

「到國會法院依然是感情牌，打招呼無視、宿舍環境有點髒這種很空泛的訴求，就真覺得大失所望」

「被告五人」。



成員Hanni出席國會證言職場欺凌。（Yonhapnews）

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2、牽連同門團體，引發反彈

NewJeans 事件延燒至HYBE旗下的女團ILLIT與LE SSERAFIM，也引發其他粉絲群的不滿。其中最具爭議的就是「打招呼無視」事件，成員Hanni曾在直播中透露，ILLIT的經紀人與成員在走廊相遇時，刻意無視她的問候，此指控立即點燃粉絲怒火，認為這是「職場欺凌」的具體證據。此爭議對剛出道的ILLIT造成嚴重影響，也因此背負了不少罵名。不過隨著監視器畫面曝光，ILLIT嘲笑Hanni、沒有打招呼的這些主張通通被法院認證並非事實。

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而LE SSERAFIM被捲入的「LV代言截胡」爭議，同樣引發經紀公司Source Music強硬反駁，表示成員宮脇咲良的代言合約是基於其個人全球知名度及市場反饋，與「公司干預」無關。不少原本中立的網友因此開始倒戈：

「如果他們沒拖其他團下水，現在也不會這麼多人黑」

「ILLIT真的被她們害得蠻慘的，有夠可憐」

「這些女團根本無辜受波及」

「之前控訴誰優先出道這點就算了，但代言被搶的控訴到底是怎樣」。



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3、成員言論觸動韓國敏感神經，引發民族情緒反彈

成員Danielle近期在個人直播中，針對韓國練習生制度提出諸多不滿，表示練習生時期缺乏個人空間，需時刻向經紀人報告行蹤和飲食，並稱是因為閔熙珍才有所改變。​此外，NewJeans在22日接受《TIME》雜誌採訪時也直言「對法院判決感到失望」，不僅表示「我們從未期待K-pop產業的問題能在一夜之間改變」，更說出：

「正因如此，我們相信變革與成長的必要性，韓國似乎想把我們變成革命家。」



NewJeans成員Danielle（IG@danielle.newjeans）

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這番言論在網路上引發軒然大波，許多網友反駁飲食控制、行程報備、練習室監控等練習生管理規範是為確保未成年藝人的安全與健康，且在享有高收入、優渥待遇的環境下抱怨壓迫，更顯得矛盾。而最激烈的反彈來自「革命家」一詞，韓國論壇出現大量嘲諷留言：

「外國人就是不清醒，還以為自己凌駕於法律之上」

「NewJeans經歷的也只是沒打招呼吧」

「難道偶像就能凌駕於法律之上嗎？該清醒一下了」

「這不是韓國的現實，而是法律的現實」

「有自己的夢想就把解約金付一付」。



儘管輿論出現翻車情形，但許多粉絲仍持續發起「＃WeLoveNJZ」等聲援活動，認為NewJeans敢於挑戰體制的勇氣值得肯定。此外，也有不少粉絲認為NewJeans五位成員年紀輕輕便進入演藝圈，對產業潛規則與合約糾紛本就不可能完全理解，將矛頭全指向她們未免過於苛責。他們認為真正該負最大責任的，應是主導事件發展、引導成員發聲的製作人閔熙珍。相較之下，成員們更多是被牽動的角色，而非幕後操盤者：

「寶貝女兒們為她衝鋒陷陣搞到韓國風評大翻車還自宣暫停活動，然後她跟縮頭烏龜一樣死不出現」

「閔熙珍到底下了什麼蠱啊超可怕」

「閔熙珍到底要出來面對了沒」。



NewJeans直播控訴HYBE不公。（YT@lovemeloveme）

韓國匿名職場社群「Blind」中一名律師用戶也分析，NewJeans若繼續訴訟上訴，恐怕需耗時三年以上，加上偶像團體生命周期短暫，官司纏訟恐怕對她們未來發展並無助益。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2025年01月01日至2025年03月24日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體。

研究方法：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『NewJeans』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析軟體，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。



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