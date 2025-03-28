特朗普撤回美國駐聯合國大使提名
撰文：官祿倡
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美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）周四（3月27日）指現已撤回共和黨籍眾議員斯蒂芬尼克（Elise Stefanik）的美國駐聯合國大使提名，以確保共和黨在國會佔有更多席位保持優勢。
參議院外交關係委員會主席里施（Jim Risch）證實此事，稱她的提名已被白宮撤回。共和黨目前在眾議院佔有218席，較民主黨多5席，但眾院目前還有4個空缺。
特朗普為推動自己提出的「美國優先」在上任首周就提名她擔任美國駐聯合國大使，目前為止特朗普政府會否提名新的人選，以接替斯蒂芬尼克。斯蒂芬尼克發言人目前尚未回應此事。
斯蒂芬尼克被視為特朗普的鐵粉，第一次成為全國鎂光燈焦點在2019年，於特朗普首次彈劾審判中，她熱切地為特朗普辯護，獲對方形容「一位明星誕生了」。在萬斯（J.D. Vance）被公布為副總統候選人之前，史蒂芬尼克被視為潛在的副手人選。
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