美擴大驅逐親巴留學生　魯比奧：或已逾300人吊銷簽證

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）的驅逐移民政策，近日擴大至曾參與挺巴示威的外國留學生。 繼3月26日新增一名土耳其籍博士生被拘留後，國務卿魯比奧（Marco Rubio）於27日表示，被吊銷簽證的外國學生料已超過300人，並形容他們是「瘋子」，承諾會繼續每天採取行動。



圖為2025年3月27日，美國國務卿魯比奧（Marco Rubio）在圭亞那回應記者提問。（Reuters）

美國新聞網站Axios率先報道，300名外國學生的簽證已被吊銷，且政府官員正考慮禁止一些擁有過多「親哈馬斯」留學生的大學，進一步招收任何國際學生。

在訪問南美洲圭亞那期間，魯比奧回應相關提問時稱，「目前可能已超過300人」，又稱當局每天都在尋找這些搞破壞的瘋子。

而在此前一天，塔夫茨大學（Tufts University）的土耳其博士生Rumeysa Ozturk被捕。她被指在校報上與他人合作撰寫的一篇專欄文章，表達了對加沙巴勒斯坦人的支持。國土安全部 （DHS）聲稱她「從事支持哈馬斯的活動」，外界質疑當局侵犯學術自由及言論自由。

魯比奧證實，國務院已吊銷Rumeysa Ozturk的簽證，並指學生如參與「破壞大學、騷擾學生、佔領建築物、製造騷亂」等行為，都將被吊銷簽證。不過，他未說明Rumeysa Ozturk有否參與這些行為。

國務院則向霍士新聞（Fox News）發聲明稱，有20多人已被吊銷簽證，但有數百人的簽證正被審查，原因是涉及「國家安全擔憂」。總體而言，當局將繼續進行審查，以確保入境者沒有違反簽證條款，不會對美國及其公民構成威脅。 至於被撤銷的是學生簽證、工作還是其他性質，國務院未有回應。