特朗普政府應訴Signal泄密案 法官下令存儲群組訊息
撰文：官祿倡
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美國國安高官烏龍泄密風波持續，有組織以聊天程式Signal會自動刪除涉案群組訊息，向法院起訴情報部門高官，認為他們利用此功能暢聊被指涉密訊息，涉嫌違反聯邦記錄法。華盛頓特區的聯邦地方法官博斯伯格（James Boasberg）周四（3月28日）下令，將涉案的Signal群組訊息存儲，以防相關訊息被自動刪除。
博斯伯格的命令要求群組中包括防長赫格塞思（Pete Hegseth）與國安顧問沃爾茲（Mike Waltz）在內的特朗普政府高官，保留3月11日至15日期間發送的所有訊息。
美國財政部響應案件，並提供部份聊天訊息以作記錄，財長貝森特（Scott Bessent）亦在群組之中，他在向法院提供的聲明中指，涉案群組訊息得以存儲。
特朗普政府的一名律師早些時候表示，聯邦機構正在努力確定哪些記錄仍然存在，以便可以保存。
美媒《大西洋月刊》總編輯戈德堡（Jeffrey Goldberg）早前指自己經沃爾茲之手被加入這個群組，特朗普內閣高層在其中討論美軍打擊也門胡塞武裝（Houthis）的秘密軍事行動，他在美軍行動後曝光此事。這些訊息被指軍事機密，而涉案高官在行動前討論被指涉嫌泄密。
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