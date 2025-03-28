中國民航局率團訪問德國　與歐盟航空部門會談

中國民航局3月28日稱，副局長馬兵24至26日率團訪問德國，在科隆與歐盟航空安全局舉行會談，並參觀慕尼黑機場。代表團同時介紹中國民航發展最新成就和廣闊的市場潛力，推動中歐航空業通過合作共同促進全球航空安全可持續發展。



馬兵在歐盟航空安全局（EASA）表示，中歐均擁有世界最龐大的航空運輸體系，亦擁有最具活力和潛力的航空運輸市場，雙方在更廣泛領域展展密切交流合作，進一步發揮中歐航空合作項目（APP）平台作用，為促進中歐關係發展作出新的更大貢獻。

EASA局長吉耶爾梅（Florian Guillermet）指，中國民航局是歐盟航空安全局重要合作夥伴，雙方加強合作對中歐及全球航空業發展具有重要意義。他強調安全是航空業最優先事項，歐中加強合作有利於共同應對挑戰，為雙方航空企業創造更好的營商環境。

圖為2022年7月27日，兩架漢莎航空的客機在停泊在德國慕尼黑機場。（REUTERS）

代表團參觀慕尼黑機場時，機場方面介紹巴伐利亞州與中國經貿合作蓬勃發展的趨勢。雙方亦討論加強慕尼黑與中國間客貨運航班聯繫。另外代表團亦視察機場樞紐運控中心，了解機場提升航班運行和旅客中轉效率的管理流程。