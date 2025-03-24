美聯合航空乘客便秘「滯留」廁所　遭機長破門拖出　慘被當眾露械

一名男子1月搭乘聯合航空班機，從墨西哥飛往美國侯斯頓（Houston，又稱休斯敦）時，因嚴重便秘待在廁所半小時。



沒想到機長竟突然破門，將他強行帶離廁所。由於他當時還來不及拉上褲子，導致他的下體被其他乘客看光光，憤而提出訴訟。

利布因嚴重便秘而在飛機後方廁所待了約20分鐘。（示意圖，david-syphers/unsplash）

就在利布表示需要時間整理時，機長強行撬門拖出利布，導致其下體被空服員和附近乘客看光。（示意圖，suhyeon-choi/unsplash）

該班機降落侯斯頓後，多名海關暨邊境保護局（CBP）官員登上飛機，將兩人上銬後帶走。（示意圖，christian-lambert/unsplash）

美國廣播公司（ABC）報道，新澤西猶太教正統派教徒利布（Yisroel Liebb），在19日對聯合航空和美國國土安全部提出的聯邦訴訟中，描述他不愉快的空中之旅。

他1月28日搭機時，因嚴重便秘而在飛機後方廁所待了約20分鐘。一名空中服務員察覺後，請利布的同行友人瑟巴格（ Jacob Sebbag）確認狀況。

利布向瑟巴格解釋腸胃狀況，保證很快就會離開廁所後，他的話被轉述給空服人員。但過了約10分鐘，利布的腸胃狀況依舊沒有改善。此時機長走向瑟巴格，再次請他幫忙確認狀況，並大聲要利布離開廁所。

根據起訴書，就在利布表示需要時間整理時，機長強行撬開門鎖、打開廁所門。利布被拖出時還來不及拉上褲子，導致下體被瑟巴格、空服員和附近乘客看光光。機長隨後將兩人推回座位，威脅要逮捕他們，並批評他們的信仰。

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該班機降落侯斯頓後，多名海關及邊境保護局（CBP）官員登上飛機，將兩人上銬後帶走。當利布詢問為何被拘留時，一名官員僅回答：

我們是國土安全部。你在這裏沒有權利。

兩人隨後被關進拘留室，行李遭到搜查。

到頭來，利布與瑟巴格仍不知道被拘留的原因。他們本來要在侯斯頓轉機前往紐約，行程也全被打亂。儘管聯合航空為他們免費預訂第二天飛往紐約的航班，但他們仍需支付延遲期間的酒店住宿等費用。

針對這宗事件，CBP稱當時是應航空公司的要求，針對機上發生的騷亂事件作出回應。由於訴訟仍在進行中，無法提供進一步的評論。聯合航空則拒絕置評。

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