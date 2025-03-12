新加坡航空4月起禁機上使用「尿袋」

繼多個國家和地區的航空公司禁止飛機上「尿袋」（行動電源，即充電寶）後，4月1日起，新加坡航空（Singapore Airlines）禁止旅客在航班途中使用充電寶，或通過機上USB端口為充電寶充電，並且容量介於100Wh至160Wh之間的充電寶登機，必須獲得航空公司批准。



繼泰國、馬來西亞、韓國和台灣等地多家航空公司後，新航星期三（3月12日）在社交平台Facebook發聲明，宣布機上禁用充電寶的消息。

新航說，公司遵守國際航空運輸協會關於危險物品運輸的規定，其中，充電寶被歸類為鋰電池。因此，所有新航航班的乘客須隨身攜帶充電寶，不能將其托運。新航說，公司遵守國際航空運輸協會關於危險物品運輸的規定，其中，充電寶被歸類為鋰電池。因此，所有新航航班的乘客須隨身攜帶充電寶，不能將其托運。

乘客目前可攜帶容量不超過100Wh的充電寶，無需特別批准；容量介於100Wh至160Wh之間的充電寶，則須獲得航空公司批准。乘客目前可攜帶容量不超過100Wh的充電寶，無需特別批准；容量介於100Wh至160Wh之間的充電寶，則須獲得航空公司批准。

新加坡民航局3月10日回復《聯合早報》時則說，民航局定期審查並更新相關法規，以應對新出現的風險，並確保達到最高安全標準。

（圖片來源：新加坡航空）

大多數航空公司允許每名乘客攜帶最多20塊備用鋰電池。每塊備用鋰電池（包括充電寶）的容量最高可達100Wh。

啟動殼內置鋰電池的設備可隨身攜帶或辦理托運。但為防止設備在飛行過程中受損或意外，所有設備須保持關閉狀態，並存放在單獨的保護殼內。

未安裝於設備中的備用鋰電池：例如充電寶、相機電池和AA鋰電池嚴禁放入託運行李，必須隨身攜帶登機。乘客需將這些電池單獨包裝，以防損壞或短路，例如使用保護袋存放，並用絕緣膠帶覆蓋裸露端，避免與金屬物品接觸。

釜山航空飛機起火事件之後，韓國國土交通部將對飛機上的移動充電器（尿袋）等電池進行規管。（Getty Images）

損壞或存在缺陷的鋰電池則禁止帶上飛機。損壞或存在缺陷的鋰電池則禁止帶上飛機。

民航局強調，在飛行的關鍵階段，如滑行、起飛和降落時禁止為充電寶充電，因為機組人員可能無法及時處置相關事故。民航局強調，在飛行的關鍵階段，如滑行、起飛和降落時禁止為充電寶充電，因為機組人員可能無

「如果要在飛行過程中使用或為充電寶充電，乘客應將設備置於看得見的範圍內，以便在發生事故時迅速處理。」

新加坡航空（官網）

智能行李中配有鋰電池，可作為隨身行李攜帶登機。但行李中配置的鋰電池必須可拆卸，以便在突發情況發生時更易於管理和滅火。

本文獲《聯合早報》授權轉載。

