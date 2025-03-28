特朗普汽車關稅波及全球　墨西哥冀爭取「優惠待遇」

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）在全球範圍內推進關稅措施，墨西哥經濟部長埃布拉德（Marcelo Ebrard）說，墨西哥至少可以確保對美出口享有比其他國家更低的關稅。



埃布拉德（Marcelo Ebrard）星期四（3月27日）在墨西哥總統欣鮑姆（Claudia Sheinbaum）的每日新聞發佈會上通過視頻通話說：「如果關稅達到如此高的水準，我們必須做的就是為墨西哥尋求優惠待遇。」

隨着特朗普加緊推行關稅計畫，欣鮑姆面臨更大壓力證明她能夠保護墨西哥的經濟和就業。特朗普宣佈從4月3日開始對汽車進口加徵25%關稅，但含有美國零部件的墨西哥出口可能享有更低稅率。

彭博社引述埃布拉德說，他在與美國商務部長盧特尼克幾乎每週舉行的貿易磋商中得到「良好對待」。他向美方官員解釋墨西哥汽車及零部件產業對美國的重要性，墨西哥每年向美國出口近300萬輛汽車及美國購買的40%汽車零部件。

埃布拉德說：「我們出口的這些車輛不會被徵收25%的關稅。我們在爭取的是讓墨西哥生產的產品比其他任何國家出口到美國的產品都更具價格優勢。」(Reuters)

埃布拉德補充道，由於北美汽車行業高度整合，大多數從墨西哥出口到美國的汽車都含有很高比例的美國製造零部件。特朗普在星期三（26日）的公告中說，汽車關稅只適用於在美加墨自由貿易協定框架下進口的非美國部分的車輛和零部件。

埃布拉德說：「換句話說，我們出口的這些車輛不會被徵收25%的關稅。我們在爭取的是讓墨西哥生產的產品比其他任何國家出口到美國的產品都更具價格優勢。」

欣鮑姆在新聞發佈會上表明，墨西哥政府不會急於對特朗普的汽車關稅作出回應，而是等待他4月2日宣佈的關稅措施，在次日作回應。她說，自己的首要任務是保護墨西哥的就業。

「我們將在4月3日給出墨西哥面對這種局勢的全面回應，但並不意味着4月3日與美國合作的大門就將關閉。與美國政府對話的大門是敞開的。」

本文獲《聯合早報》授權轉載。

