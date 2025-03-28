特朗普不願《大西洋月刊》獲勝　未要求Signal泄密涉事官員辭職

美國總統特朗普（Donald Trump，又譯川普）據報一直不願解僱「Signal醜聞」中誤拉記者入群的國家安全顧問沃爾茲（Mike Waltz）和透露疑似國安機密的防長赫格塞思（Pete Hegseth），因這樣做等同於默認犯錯，並將勝利拱手讓給曝光此事的《大西洋月刊》（The Atlantic）。



據《衛報》（the Guardian）報道，儘管特朗普此前公開為沃爾茲辯護，稱其「是個非常好的人」，並指自己仍相信沃爾茲，但這不意味沃爾茲地位被穩固。據消息人士透露，特朗普之所以未要求沃爾茲辭職，很大程度是不希望《大西洋月刊》取得勝利。

2025年3月25日，美國華盛頓，圖為特朗普在簽署行政令期間回應高官聊天群組泄密事件。（Reuters）

沃爾茲即使無醜聞發生，其處境也被認為並不穩定。皆因他是得到共和黨參議員格雷厄姆（Lindsey Graham）的支持而當上國安顧問，而非特朗普核心圈子的支持。

而在醜聞曝光後，沃爾茲擁有特朗普討厭的雜誌的主編戈德堡（Jeffrey Goldberg）電話，並聲稱從未見過或與戈德堡交流過等舉措，都或會導致爭議進行下去。